https://uz.sputniknews.ru/20260716/v-ruz-k-2030-godu-planiruyut-sformirovat-kadrovyy-rezerv-rukovoditeley-novogo-pokoleniya-59058654.html

В РУз к 2030 году планируют сформировать кадровый резерв руководителей нового поколения

В РУз к 2030 году планируют сформировать кадровый резерв руководителей нового поколения

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул важность эффективного использования потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, а также молодежи, окончившей или обучающейся в 100 ведущих университетах мира, в процессе формирования национального кадрового резерва

2026-07-16T09:41+0500

2026-07-16T09:41+0500

2026-07-16T10:39+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

отбор

управление

подготовка

кадры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59058488_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_bd3f1eeb0a932c1fdbf0f7d8cfaea2c7.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане к 2030 году планируют сформировать кадровый резерв руководителей нового поколения. Об этом шла речь в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Отмечалось, что в нынешних условиях вопрос опережающей подготовки кадров, необходимых для профессиональной государственной службы и конкурентоспособной экономики приобретает стратегическое значение.В республике с использованием ИИ проанализировали точки роста отраслей и регионов, выявив потребность в управленческих кадрах по более чем 50 современным специальностям.Особо высокий спрос на квалифицированных специалистов отмечается в сферах энергетики и "зеленых" технологий, строительства и урбанизации, сельского и водного хозяйства, цифровизации, секторе услуг.По новому порядку перспективных управленцев начнут оценивать по 100-балльной системе на основе цифровых технологий. Путем анализа больших данных и инструментов бизнес-аналитики будут выявлять специалистов с высоким потенциалом, для которых с применением ИИ разработают индивидуальные планы профессионального развития. Эту систему предлагают внедрить сначала в сферах сельского хозяйства, высшего образования и строительства.Говорили и о проведении открытого конкурса "ТОП-100", направленного на прозрачное формирование кадрового резерва для руководящих должностей. Он охватит аграрную отрасль, здравоохранение, предпринимательство, судебно-правовую систему, образование, информационные технологии и искусственный интеллект.Кандидаты пройдут этапы тестирования, комплексной профессиональной оценки и собеседования. После прохождения подготовки на специальных учебных курсах победителей внесут в национальный кадровый резерв, примут адресные меры по обеспечению их профессионального роста и назначения на руководящие должности.Президент подчеркнул важность эффективного использования потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, а также молодежи, окончившей или обучающейся в 100 ведущих университетах мира, в процессе формировании национального кадрового резерва.Для этого с 1 октября 2026 года на платформе career.edu.uz планируют запустить модуль "Студенты за рубежом". С его помощью обучающихся за границей молодых людей закрепят за госорганами и частными предприятиями, что позволит студентам проходить практику, взаимодействовать с потенциальными работодателями и в дальнейшем трудоустроиться.На совещании уделили внимание и вопросам совершенствования деятельности Фонда "Эл-юрт умиди". Президент дал ответственным лицам поручения по обеспечению открытости и объективности при отборе кадров, системной поддержке талантливых специалистов, а также эффективному использованию их потенциала на благо развития страны.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, отбор, управление, подготовка, кадры