В РУз к 2030 году планируют сформировать кадровый резерв руководителей нового поколения
09:41 16.07.2026 (обновлено: 10:39 16.07.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по выявлению и отбору талантливых управленцев, лидеров и руководителей нового поколения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики подчеркнул важность эффективного использования потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, а также молодежи, окончившей или обучающейся в 100 ведущих университетах мира, в процессе формирования национального кадрового резерва.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане к 2030 году планируют сформировать кадровый резерв руководителей нового поколения. Об этом шла речь в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Отмечалось, что в нынешних условиях вопрос опережающей подготовки кадров, необходимых для профессиональной государственной службы и конкурентоспособной экономики приобретает стратегическое значение.
В республике с использованием ИИ проанализировали точки роста отраслей и регионов, выявив потребность в управленческих кадрах по более чем 50 современным специальностям.
Особо высокий спрос на квалифицированных специалистов отмечается в сферах энергетики и "зеленых" технологий, строительства и урбанизации, сельского и водного хозяйства, цифровизации, секторе услуг.
“Глава государства подчеркнул, что отсутствие готового кадрового резерва может привести к сбоям в системе управления, снижению эффективности работы и качества принимаемых решений. Указано на необходимость отказаться от устаревшего метода оценки кадров "по объективке" и перейти к системе портфолио, предусматривающей комплексную оценку кандидатов с учетом их знаний, профессионального опыта, психологических качеств, стратегического мышления и лидерских способностей”, — говорится в сообщении.
По новому порядку перспективных управленцев начнут оценивать по 100-балльной системе на основе цифровых технологий. Путем анализа больших данных и инструментов бизнес-аналитики будут выявлять специалистов с высоким потенциалом, для которых с применением ИИ разработают индивидуальные планы профессионального развития. Эту систему предлагают внедрить сначала в сферах сельского хозяйства, высшего образования и строительства.
“Планируется каждые два года отбирать по 500 перспективных управленческих кадров и таким образом сформировать к 2030 году кадровый резерв руководителей нового поколения, состоящий из 1,5 тысячи специалистов с высоким потенциалом”, — говорится в сообщении.
Говорили и о проведении открытого конкурса "ТОП-100", направленного на прозрачное формирование кадрового резерва для руководящих должностей. Он охватит аграрную отрасль, здравоохранение, предпринимательство, судебно-правовую систему, образование, информационные технологии и искусственный интеллект.
Кандидаты пройдут этапы тестирования, комплексной профессиональной оценки и собеседования. После прохождения подготовки на специальных учебных курсах победителей внесут в национальный кадровый резерв, примут адресные меры по обеспечению их профессионального роста и назначения на руководящие должности.
Президент подчеркнул важность эффективного использования потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, а также молодежи, окончившей или обучающейся в 100 ведущих университетах мира, в процессе формировании национального кадрового резерва.
Для этого с 1 октября 2026 года на платформе career.edu.uz планируют запустить модуль "Студенты за рубежом". С его помощью обучающихся за границей молодых людей закрепят за госорганами и частными предприятиями, что позволит студентам проходить практику, взаимодействовать с потенциальными работодателями и в дальнейшем трудоустроиться.
На совещании уделили внимание и вопросам совершенствования деятельности Фонда "Эл-юрт умиди".
Президент дал ответственным лицам поручения по обеспечению открытости и объективности при отборе кадров, системной поддержке талантливых специалистов, а также эффективному использованию их потенциала на благо развития страны.