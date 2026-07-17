https://uz.sputniknews.ru/20260717/kakie-strany-chasche-vsego-ezdyat-uzbekistantsy-infografika-59100724.html

Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика

Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика

Sputnik Узбекистан

Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.

2026-07-17T15:30+0500

2026-07-17T15:30+0500

2026-07-17T16:30+0500

туристы

путешествие

таджикистан

казахстан

кыргызстан

узбекистан

россия

саудовская аравия

статистика

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По данным Национального комитета по статистике, в январе–июне 2026 года 3,5 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 2,5 тысячи человек.Чаще всего туристы из Узбекистана посещали соседние страны — Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. В пятерку популярных направлений также вошли Россия и Саудовская Аравия.За первое полугодие 2026 года граждане Узбекистана также посещали Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

казахстан

узбекистан

россия

саудовская аравия

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туристы, инфографика, путешествие, таджикистан, казахстан, кыргызстан, узбекистан, россия, саудовская аравия, статистика