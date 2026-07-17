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Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика
Sputnik Узбекистан
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.
2026-07-17T15:30+0500
2026-07-17T15:30+0500
2026-07-17T16:30+0500
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По данным Национального комитета по статистике, в январе–июне 2026 года 3,5 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 2,5 тысячи человек.Чаще всего туристы из Узбекистана посещали соседние страны — Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. В пятерку популярных направлений также вошли Россия и Саудовская Аравия.За первое полугодие 2026 года граждане Узбекистана также посещали Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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туристы, инфографика, путешествие, таджикистан, казахстан, кыргызстан, узбекистан, россия, саудовская аравия, статистика
туристы, инфографика, путешествие, таджикистан, казахстан, кыргызстан, узбекистан, россия, саудовская аравия, статистика
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика
15:30 17.07.2026 (обновлено: 16:30 17.07.2026)
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.
По данным Национального комитета по статистике, в январе–июне 2026 года 3,5 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 2,5 тысячи человек.
Чаще всего туристы из Узбекистана посещали соседние страны — Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. В пятерку популярных направлений также вошли Россия и Саудовская Аравия.
За первое полугодие 2026 года граждане Узбекистана также посещали Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.