Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260717/kakie-strany-chasche-vsego-ezdyat-uzbekistantsy-infografika-59100724.html
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика
Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика
Sputnik Узбекистан
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.
2026-07-17T15:30+0500
2026-07-17T16:30+0500
туристы
путешествие
таджикистан
казахстан
кыргызстан
узбекистан
россия
саудовская аравия
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57790616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_690238dd599bc44a0fba6addf4b41400.png
По данным Национального комитета по статистике, в январе–июне 2026 года 3,5 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 2,5 тысячи человек.Чаще всего туристы из Узбекистана посещали соседние страны — Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. В пятерку популярных направлений также вошли Россия и Саудовская Аравия.За первое полугодие 2026 года граждане Узбекистана также посещали Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
казахстан
узбекистан
россия
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/16/57790616_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7cb8ae84bbe6625439cb193a15a2014b.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туристы, инфографика, путешествие, таджикистан, казахстан, кыргызстан, узбекистан, россия, саудовская аравия, статистика
туристы, инфографика, путешествие, таджикистан, казахстан, кыргызстан, узбекистан, россия, саудовская аравия, статистика

Какие страны для путешествий чаще всего выбирают узбекистанские туристы — инфографика

15:30 17.07.2026 (обновлено: 16:30 17.07.2026)
Подписаться
Чаще всего в 2026 году узбекистанцы ездили в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.
По данным Национального комитета по статистике, в январе–июне 2026 года 3,5 млн граждан Узбекистана выехали за границу с туристическими целями.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 2,5 тысячи человек.
Чаще всего туристы из Узбекистана посещали соседние страны — Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. В пятерку популярных направлений также вошли Россия и Саудовская Аравия.
За первое полугодие 2026 года граждане Узбекистана также посещали Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Вьетнам.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В какие страны чаще всего ездят узбекистанцы? - Sputnik Узбекистан
В какие страны чаще всего ездят узбекистанцы? - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0