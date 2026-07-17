https://uz.sputniknews.ru/20260717/kyrgyzskie-trevel-blogery-pomogut-prodvigat-turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-59099309.html

Кыргызские тревел-блогеры помогут продвигать туристический потенциал Узбекистана

Кыргызские тревел-блогеры помогут продвигать туристический потенциал Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Комитете по туризму Республики Узбекистан состоялась встреча с популярными кыргызскими тревел-блогерами, пользующимися широкой популярностью в социальных... 17.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-17T14:49+0500

2026-07-17T14:49+0500

2026-07-17T14:49+0500

блогер

узбекистан

кыргызстан

туризм

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Комитет по туризму Узбекистана намерен привлечь популярных кыргызских блогеров к продвижению туристического потенциала страны на международной арене. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи руководства ведомства с известными тревел-блогерами и создателями цифрового контента из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Комитета.В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных медиапроектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия, природных достопримечательностей и современной туристической инфраструктуры Узбекистана. Особое внимание было уделено растущему интересу иностранных туристов к маршрутам, объединяющим сразу несколько стран, а также необходимости совместного продвижения Центральной Азии как единого привлекательного туристического направления на мировом рынке.По итогам встречи достигнута договоренность о создании креативного видеоконтента, туристических видеоблогов, коротких роликов и фотопроектов, посвященных туристическим возможностям Узбекистана, с их последующим широким распространением в социальных сетях.Кроме того, кыргызским блогерам разъяснили порядок регистрации иностранных туристов через систему **e-mehmon**, а также действующие в Узбекистане правила ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов (дронов).Также стороны обсудили организацию специальных пресс-туров для блогеров по Ташкенту, Самарканду, Бухаре, Хиве и Ферганской долине. Предполагается, что поездки позволят создать современный медиаконтент, способствующий продвижению туристического потенциала Узбекистана среди международной аудитории.

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