https://uz.sputniknews.ru/20260717/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-obekty-vsu-odessa-chernomorsk-59081528.html
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске
Sputnik Узбекистан
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, а также цеха по производству дронов.
2026-07-17T10:19+0500
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2026-07-17T10:53+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам ВСУ на юге Украины, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в порту Черноморск поврежден пожарный катер противника.Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
https://uz.sputniknews.ru/20260712/rossiyskaya-armiya-porazila-obekty-toplivnoy-infrastruktury-na-ukraine-58994605.html
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сво, россия, украина, атака, одесса, минобороны рф
сво, россия, украина, атака, одесса, минобороны рф
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске
10:19 17.07.2026 (обновлено: 10:53 17.07.2026)
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, а также цеха по производству дронов.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Российские военные ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам ВСУ на юге Украины, сообщили в Минобороны РФ
.
"В портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в порту Черноморск поврежден пожарный катер противника.
Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.