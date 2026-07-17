https://uz.sputniknews.ru/20260717/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-obekty-vsu-odessa-chernomorsk-59081528.html

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Sputnik Узбекистан

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, а также цеха по производству дронов.

2026-07-17T10:19+0500

2026-07-17T10:19+0500

2026-07-17T10:53+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам ВСУ на юге Украины, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в порту Черноморск поврежден пожарный катер противника.Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

https://uz.sputniknews.ru/20260712/rossiyskaya-armiya-porazila-obekty-toplivnoy-infrastruktury-na-ukraine-58994605.html

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