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Российские военные за неделю нанесли серию ударов по портам и объектам ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли серию ударов по портам и объектам ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
Вооруженные силы России с 11 по 17 июля нанесли серию ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Поражены портовая инфраструктура, предприятия ВПК, склады боеприпасов, логистические центры и объекты производства беспилотников.
2026-07-17T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.Помимо этого, российские военные за неделю групповыми ударами поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.Вместе с тем поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
https://uz.sputniknews.ru/20260716/svo-osobennosti-osvobojdeniya-odessy-59061976.html
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сво, украина, россия, минобороны рф, спецоперация
сво, украина, россия, минобороны рф, спецоперация
Российские военные за неделю нанесли серию ударов по портам и объектам ВПК Украины
16:10 17.07.2026 (обновлено: 16:35 17.07.2026)
Вооруженные силы России с 11 по 17 июля нанесли серию ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Поражены портовая инфраструктура, предприятия ВПК, склады боеприпасов, логистические центры и объекты производства беспилотников.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщает
Министерство обороны РФ.
"С 11 по 17 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.
Помимо этого, российские военные за неделю групповыми ударами поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.
"В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера", — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", — говорится в сводке Минобороны с 11 по 17 июля.
Вместе с тем поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.