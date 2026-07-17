https://uz.sputniknews.ru/20260717/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-nanesli-19-gruppovyx-udarov-po-tselyam-na-ukraine--59102332.html

Российские военные за неделю нанесли серию ударов по портам и объектам ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли серию ударов по портам и объектам ВПК Украины

Sputnik Узбекистан

Вооруженные силы России с 11 по 17 июля нанесли серию ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Поражены портовая инфраструктура, предприятия ВПК, склады боеприпасов, логистические центры и объекты производства беспилотников.

2026-07-17T16:10+0500

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2026-07-17T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Армия России за неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.В результате ударов поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.Помимо этого, российские военные за неделю групповыми ударами поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны РФ.Вместе с тем поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

https://uz.sputniknews.ru/20260716/svo-osobennosti-osvobojdeniya-odessy-59061976.html

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