https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-rasshiryat-sotsialnye-uslugi-na-urovne-maxalley-59078318.html

В Узбекистане расширят социальные услуги на уровне махаллей — подробности

В Узбекистане расширят социальные услуги на уровне махаллей — подробности

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев поручил усилить контроль за социальным реестром и расширить социальные услуги в махаллях.

2026-07-17T09:21+0500

2026-07-17T09:21+0500

2026-07-17T09:44+0500

махалля

президент узбекистана

социальная защита

социальная поддержка

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за ведением социального реестра, расширят перечень социальных услуг, предоставляемых на уровне махаллей, а также внедрят новые меры поддержки нуждающихся семей, пожилых граждан и людей с инвалидностью. Соответствующие поручения дал президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном вопросам создания новой среды в махаллях и организации деятельности "махаллинской семерки" по-новому.В ходе совещания глава государства подверг критике случаи необоснованного отказа во включении граждан в социальный реестр или их искусственного исключения из него. Из-за подобных нарушений нуждающиеся семьи лишаются возможности получать гарантированные государством меры поддержки, включая социальные пособия, устройство детей в детские сады и кружки.Отмечалось, что только за один месяц в 184 махаллях были необоснованно отклонены все две тысячи поступивших заявлений. В результате с начала года число обращений к президенту по вопросам включения в социальный реестр увеличилось в 1,5 раза — с 30 тысяч до 46 тысяч.В связи с этим Генеральной прокуратуре поручено строго контролировать правильное ведение социального реестра. До конца года поставлена задача перевести на уровень махалли 25 видов услуг, включая раннее выявление инвалидности, адаптацию жилья и размещение в социальном жилье.Кроме того, в течение трех месяцев в 250 махаллях будут организованы дневной и надомный уход, а также дома "Мадад" для лиц с деменцией и интеллектуальными нарушениями, в 75 махаллях запустят программу "Фаол хаёт" для пожилых людей, нуждающихся в уходе, а также создадут центры поддержки для детей, оставшихся без присмотра и пострадавших от насилия.На совещании также были представлены результаты работы по профилактике преступности в махаллях. Из 1 162 махаллей со сложной криминогенной обстановкой за последние три года в 571 махалле в текущем году не зарегистрировано ни одного преступления.Для распространения успешной практики совместно с научными организациями будет разработана методика профилактики преступности на основе опыта образцовых махаллей. По ней в течение года пройдут обучение инспекторы профилактики махаллей "красной" и "желтой" категорий.По итогам совещания были заслушаны доклады ответственных руководителей и состоялся диалог с представителями махаллей.

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махалля, президент узбекистана, социальная защита, социальная поддержка, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание