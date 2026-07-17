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https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-zavoeval-12-medaley-pervyy-den-chempionat-azii-dzyudo-59083047.html
Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании
Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании
Sputnik Узбекистан
В первый день турнира спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. 17.07.2026, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В первый соревновательный день сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление, завоевав 12 медалей, сообщает НОК.Чемпионами Азии стали Акбар Шарифов (до 50 кг), Давлатбек Ахроров (до 60 кг), Акромжон Каримов (до 66 кг), Ирода Сирожиддинова (до 40 кг), Дилафруз Болтабоева (до 44 кг) и Чарос Хикматова (до 48 кг).Серебряные награды в активе Бобура Юсупова (до 55 кг) и Алины Колючевой (до 44 кг).Бронзовые медали завоевали Мамуржон Абдувахобов (до 50 кг), Абубакр Сатторов (до 60 кг), Мохинур Оллоберганова (до 48 кг) и Кумушбиби Эргашева (до 52 кг).Успешный старт позволил сборной Узбекистана войти в число лидеров чемпионата уже по итогам первого дня соревнований.
https://uz.sputniknews.ru/20260530/uzbekistan-dzyudo-i-mesto-obschekomandniy-zachet-kubka-azii-yuniory-57964556.html
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дзюдо, узбекистан, юниоры, иордания, спортивные соревнования, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии
дзюдо, узбекистан, юниоры, иордания, спортивные соревнования, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии

Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании

10:50 17.07.2026 (обновлено: 10:54 17.07.2026)
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат Азии в Иордании с 12 медалями.
Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат Азии в Иордании с 12 медалями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2026
© НОК Узбекистана
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В первый день турнира спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В первый соревновательный день сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление, завоевав 12 медалей, сообщает НОК.
"В первый день соревнований сборная Узбекистана успешно выступила, завоевав 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.
Чемпионами Азии стали Акбар Шарифов (до 50 кг), Давлатбек Ахроров (до 60 кг), Акромжон Каримов (до 66 кг), Ирода Сирожиддинова (до 40 кг), Дилафруз Болтабоева (до 44 кг) и Чарос Хикматова (до 48 кг).
© НОК УзбекистанаЮные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат Азии в Иордании с 12 медалями.
Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат Азии в Иордании с 12 медалями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2026
Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат Азии в Иордании с 12 медалями.
© НОК Узбекистана
Серебряные награды в активе Бобура Юсупова (до 55 кг) и Алины Колючевой (до 44 кг).
Бронзовые медали завоевали Мамуржон Абдувахобов (до 50 кг), Абубакр Сатторов (до 60 кг), Мохинур Оллоберганова (до 48 кг) и Кумушбиби Эргашева (до 52 кг).
Успешный старт позволил сборной Узбекистана войти в число лидеров чемпионата уже по итогам первого дня соревнований.
Дзюдоисты Узбекистана заняли I место в общекомандном зачете Кубка Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2026
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