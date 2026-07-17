https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-zavoeval-12-medaley-pervyy-den-chempionat-azii-dzyudo-59083047.html

Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании

Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании

Sputnik Узбекистан

В первый день турнира спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. 17.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-17T10:50+0500

2026-07-17T10:50+0500

2026-07-17T10:54+0500

дзюдо

узбекистан

юниоры

иордания

спортивные соревнования

медали

золотая медаль

серебро

бронза

чемпионат азии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59083405_0:77:1080:685_1920x0_80_0_0_8671511c104843b899d6a20b7539543e.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В первый соревновательный день сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление, завоевав 12 медалей, сообщает НОК.Чемпионами Азии стали Акбар Шарифов (до 50 кг), Давлатбек Ахроров (до 60 кг), Акромжон Каримов (до 66 кг), Ирода Сирожиддинова (до 40 кг), Дилафруз Болтабоева (до 44 кг) и Чарос Хикматова (до 48 кг).Серебряные награды в активе Бобура Юсупова (до 55 кг) и Алины Колючевой (до 44 кг).Бронзовые медали завоевали Мамуржон Абдувахобов (до 50 кг), Абубакр Сатторов (до 60 кг), Мохинур Оллоберганова (до 48 кг) и Кумушбиби Эргашева (до 52 кг).Успешный старт позволил сборной Узбекистана войти в число лидеров чемпионата уже по итогам первого дня соревнований.

https://uz.sputniknews.ru/20260530/uzbekistan-dzyudo-i-mesto-obschekomandniy-zachet-kubka-azii-yuniory-57964556.html

узбекистан

иордания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дзюдо, узбекистан, юниоры, иордания, спортивные соревнования, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии