https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-zavoeval-12-medaley-pervyy-den-chempionat-azii-dzyudo-59083047.html
Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании
Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании
Sputnik Узбекистан
В первый день турнира спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. 17.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-17T10:50+0500
2026-07-17T10:50+0500
2026-07-17T10:54+0500
дзюдо
узбекистан
юниоры
иордания
спортивные соревнования
медали
золотая медаль
серебро
бронза
чемпионат азии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59083405_0:77:1080:685_1920x0_80_0_0_8671511c104843b899d6a20b7539543e.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В первый соревновательный день сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление, завоевав 12 медалей, сообщает НОК.Чемпионами Азии стали Акбар Шарифов (до 50 кг), Давлатбек Ахроров (до 60 кг), Акромжон Каримов (до 66 кг), Ирода Сирожиддинова (до 40 кг), Дилафруз Болтабоева (до 44 кг) и Чарос Хикматова (до 48 кг).Серебряные награды в активе Бобура Юсупова (до 55 кг) и Алины Колючевой (до 44 кг).Бронзовые медали завоевали Мамуржон Абдувахобов (до 50 кг), Абубакр Сатторов (до 60 кг), Мохинур Оллоберганова (до 48 кг) и Кумушбиби Эргашева (до 52 кг).Успешный старт позволил сборной Узбекистана войти в число лидеров чемпионата уже по итогам первого дня соревнований.
https://uz.sputniknews.ru/20260530/uzbekistan-dzyudo-i-mesto-obschekomandniy-zachet-kubka-azii-yuniory-57964556.html
узбекистан
иордания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59083405_32:0:1048:762_1920x0_80_0_0_618878032c82ee5d607ae8639d30da64.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дзюдо, узбекистан, юниоры, иордания, спортивные соревнования, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии
дзюдо, узбекистан, юниоры, иордания, спортивные соревнования, медали, золотая медаль, серебро, бронза, чемпионат азии
Узбекистан завоевал 12 медалей в первый день юниорского ЧА по дзюдо в Иордании
10:50 17.07.2026 (обновлено: 10:54 17.07.2026)
В первый день турнира спортсмены завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. В первый соревновательный день сборная Узбекистана продемонстрировала уверенное выступление, завоевав 12 медалей, сообщает
НОК.
"В первый день соревнований сборная Узбекистана успешно выступила, завоевав 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.
Чемпионами Азии стали Акбар Шарифов (до 50 кг), Давлатбек Ахроров (до 60 кг), Акромжон Каримов (до 66 кг), Ирода Сирожиддинова (до 40 кг), Дилафруз Болтабоева (до 44 кг) и Чарос Хикматова (до 48 кг).
Серебряные награды в активе Бобура Юсупова (до 55 кг) и Алины Колючевой (до 44 кг).
Бронзовые медали завоевали Мамуржон Абдувахобов (до 50 кг), Абубакр Сатторов (до 60 кг), Мохинур Оллоберганова (до 48 кг) и Кумушбиби Эргашева (до 52 кг).
Успешный старт позволил сборной Узбекистана войти в число лидеров чемпионата уже по итогам первого дня соревнований.