Узбекистанские дзюдоисты заняли I место в общекомандном зачете Кубка Азии среди юниоров

Sputnik Узбекистан

Представители сборной Узбекистана завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей.

2026-05-30T13:12+0500

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Ташкенте завершились соревнования Кубка Азии по дзюдо среди юниоров, где сборная Узбекистана уверенно заявила о своем лидерстве на континентальной арене, собщили в пресс-службе НОК.В турнире, который принимает "Олимпийский городок", участвуют более 1200 спортсменов из 11 стран.По итогам турнира молодые узбекские дзюдоисты завоевали впечатляющий комплект наград: 13 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей. Такой результат позволил национальной команде занять первое место в общекомандном зачете, опередив соперников из других стран Азии.Выступление сборной стало одним из самых успешных за последние годы и подтвердило высокий уровень подготовки юных спортсменов в стране.Золото и бронза: узбекские дзюдоисты успешно стартовали на "Большом шлеме" в АстанеСоревнования на этом не заканчиваются — далее в рамках Кубка Азии стартуют поединки среди молодежи.

