https://uz.sputniknews.ru/20260718/prezident-poruchil-ustranit-problemy-v-energosnabjenii-do-nachala-osenne-zimnego-sezona-59112689.html

В Узбекистане примут меры для стабильного газо- и электроснабжения зимой

В Узбекистане примут меры для стабильного газо- и электроснабжения зимой

Sputnik Узбекистан

Число обращений граждан по вопросам газа и электроэнергии снизилось на 26,1 процента, однако выявленные проблемы требуют решения до начала осенне-зимнего сезона.

2026-07-18T10:34+0500

2026-07-18T10:34+0500

2026-07-18T11:51+0500

природный газ

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

отопление

энергоресурсы

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили об обращениях граждан в топливно-энергетической сфере и мерах по устранению поднятых в них проблем в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщила пресс-служба главы государства.Так, в первом полугодии 2026 года поступило 39 тысяч 220 обращений, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Это на 13 тысяч 820 обращений, или на 26,1%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Большая часть обращений была связана с газоснабжением — природным и сжиженным газом (50%), еще 38,3% — с электроснабжением. Граждане чаще всего сообщали о проблемах с наполнением газовых баллонов, перебоях с электроэнергией, ремонтом сетей и низким давлением газа.Президент отметил, что каждое обращение необходимо рассматривать не просто как отдельный случай, а как показатель существующих проблем на конкретной территории, в отрасли или в предоставляемой услуге.В преддверии осенне-зимнего сезона глава государства поручил проанализировать махалли и объекты с высоким числом повторных обращений, проверить техническое состояние электрических и газовых сетей, а также подготовить адресные планы по устранению выявленных недостатков в регионах.Особое внимание он поручил уделить ремонту электросетей и трансформаторных подстанций в районах, где чаще всего происходят перебои с электроснабжением, повышению готовности аварийных бригад и обеспечению стабильного газоснабжения населенных пунктов с проблемами давления природного газа.Указана необходимость строгого соблюдения графиков наполнения и доставки баллонов со сжиженным газом населению, а в районах с повышенным спросом — мобилизации дополнительных резервов.Глава государства подчеркнул, что системные проблемы, выявленные по обращениям граждан, должны быть устранены до начала осенне-зимнего сезона. Работа должна проводиться совместно с местными хокимиятами, "махаллинской семеркой" и организациями коммунального обслуживания.По итогам совещания поручено завершить подготовку к сезону в срок и обеспечить население и социальные объекты газом и другими видами топлива.

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природный газ, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, отопление, энергоресурсы