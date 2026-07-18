Ташкент и Баку расширяют сотрудничество в инвестициях, промышленности и освоении недр
16:21 18.07.2026 (обновлено: 16:32 18.07.2026)
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
© Sputnik / Murad Orujov
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Товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном по итогам января–мая вырос почти на 40%. Стороны подтвердили намерение довести объем взаимной торговли до $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан подписали пакет двусторонних соглашений, направленных на развитие сотрудничества в сферах инвестиций, финансирования, промышленной кооперации, геологоразведки и освоения минеральных ресурсов. Также подписан протокол 15-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Документы были подписаны по итогам совместного заседания 15-й Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой и Делового совета при МПК, которое состоялось в Ташкенте с участием руководителей профильных ведомств и ведущих представителей бизнеса двух стран.
В ходе заседания стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного партнерства и промышленной кооперации. Было отмечено, что по итогам января–мая текущего года взаимный товарооборот увеличился почти на 40%. Стороны подтвердили намерение довести объём двусторонней торговли до $1 млрд.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Особое внимание участники уделили реализации совместных проектов в сферах геологоразведки, добычи драгоценных металлов, текстильной промышленности, туризма и градостроительства. Кроме того, рассмотрены инициативы в фармацевтической, электротехнической и пищевой промышленности, а также в производстве стройматериалов.
Отдельной темой повестки стало развитие межрегионального сотрудничества, подготовка к проведению в августе IV Узбекско-Азербайджанского форума и расширение портфеля совместной инвестиционной компании.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Совместное заседание 15-й Межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
По итогам заседания подписаны протокол МПК и пакет соглашений в сферах инвестиций, финансирования, промышленной кооперации, геологоразведки и освоения минеральных ресурсов.