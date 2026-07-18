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https://uz.sputniknews.ru/20260718/uzbekistan-rossiya-rasshirenie-sotrudnichestvo-onkologiya-59114235.html
Онкологические центры Узбекистана и России укрепляют научно-практическое сотрудничество
Онкологические центры Узбекистана и России укрепляют научно-практическое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, где ознакомилась с передовыми технологиями диагностики и лечения онкозаболеваний и обсудила перспективы расширения сотрудничества между двумя странами.
2026-07-18T12:40+0500
2026-07-18T13:30+0500
медицина
россия
узбекистан
онкология
сотрудничество
наука
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина состоялись переговоры между делегацией Узбекистана и руководством одного из ведущих онкологических центров России. Стороны достигли договоренностей о развитии долгосрочного научно-практического сотрудничества, внедрении современных технологий лечения онкологических заболеваний и реализации совместных образовательных и исследовательских программ.В ходе визита делегация Узбекистана, в состав которой вошли представители Министерства здравоохранения, руководители и специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, ознакомилась с деятельностью НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.Делегацию приняли академик Российской академии наук, профессор Всеволод Матвеев и первый заместитель директора центра, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Константин Лактионов. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.В рамках визита делегаты изучили работу современных операционных блоков, комплекса лучевой терапии, лабораторий патологической анатомии и патоморфологии, центра молекулярной диагностики, научных подразделений, а также ознакомились с инновационными методами лечения пациентов.Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина является одним из крупнейших и наиболее авторитетных онкологических учреждений России и одним из ведущих научно-клинических комплексов в странах СНГ. В центре ежегодно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь десяткам тысяч пациентов, выполняются сложные онкохирургические вмешательства и проводятся масштабные научные исследования.По итогам переговоров определены ключевые направления дальнейшего взаимодействия:Достигнутые договоренности направлены на укрепление взаимодействия между онкологическими центрами двух стран, развитие современных подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также повышение качества медицинской помощи пациентам.
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медицина, россия, узбекистан, онкология, сотрудничество, наука, здравоохранение
медицина, россия, узбекистан, онкология, сотрудничество, наука, здравоохранение

Онкологические центры Узбекистана и России укрепляют научно-практическое сотрудничество

12:40 18.07.2026 (обновлено: 13:30 18.07.2026)
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
© Республиканский центр онкологии
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Делегация Узбекистана посетила НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, где ознакомилась с передовыми технологиями диагностики и лечения онкозаболеваний и обсудила перспективы расширения сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина состоялись переговоры между делегацией Узбекистана и руководством одного из ведущих онкологических центров России.
Стороны достигли договоренностей о развитии долгосрочного научно-практического сотрудничества, внедрении современных технологий лечения онкологических заболеваний и реализации совместных образовательных и исследовательских программ.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
В ходе визита делегация Узбекистана, в состав которой вошли представители Министерства здравоохранения, руководители и специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, ознакомилась с деятельностью НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
Делегацию приняли академик Российской академии наук, профессор Всеволод Матвеев и первый заместитель директора центра, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Константин Лактионов. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
В рамках визита делегаты изучили работу современных операционных блоков, комплекса лучевой терапии, лабораторий патологической анатомии и патоморфологии, центра молекулярной диагностики, научных подразделений, а также ознакомились с инновационными методами лечения пациентов.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина является одним из крупнейших и наиболее авторитетных онкологических учреждений России и одним из ведущих научно-клинических комплексов в странах СНГ. В центре ежегодно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь десяткам тысяч пациентов, выполняются сложные онкохирургические вмешательства и проводятся масштабные научные исследования.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
По итогам переговоров определены ключевые направления дальнейшего взаимодействия:
реализация совместных проектов в области ядерной медицины;
подготовка и повышение квалификации специалистов в рамках программ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);
обмен опытом и внедрение передовых технологий в сфере лучевой терапии;
развитие сотрудничества в области патоморфологии и молекулярной диагностики;
проведение совместных научных исследований, совершенствование клинических протоколов и организация обмена специалистами в области медицинской онкологии.
© Республиканский центр онкологииДелегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2026
Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.
© Республиканский центр онкологии
Достигнутые договоренности направлены на укрепление взаимодействия между онкологическими центрами двух стран, развитие современных подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также повышение качества медицинской помощи пациентам.
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