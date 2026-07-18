https://uz.sputniknews.ru/20260718/uzbekistan-rossiya-rasshirenie-sotrudnichestvo-onkologiya-59114235.html

Онкологические центры Узбекистана и России укрепляют научно-практическое сотрудничество

Онкологические центры Узбекистана и России укрепляют научно-практическое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана посетила Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, где ознакомилась с передовыми технологиями диагностики и лечения онкозаболеваний и обсудила перспективы расширения сотрудничества между двумя странами.

2026-07-18T12:40+0500

2026-07-18T12:40+0500

2026-07-18T13:30+0500

медицина

россия

узбекистан

онкология

сотрудничество

наука

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина состоялись переговоры между делегацией Узбекистана и руководством одного из ведущих онкологических центров России. Стороны достигли договоренностей о развитии долгосрочного научно-практического сотрудничества, внедрении современных технологий лечения онкологических заболеваний и реализации совместных образовательных и исследовательских программ.В ходе визита делегация Узбекистана, в состав которой вошли представители Министерства здравоохранения, руководители и специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, ознакомилась с деятельностью НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.Делегацию приняли академик Российской академии наук, профессор Всеволод Матвеев и первый заместитель директора центра, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Константин Лактионов. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.В рамках визита делегаты изучили работу современных операционных блоков, комплекса лучевой терапии, лабораторий патологической анатомии и патоморфологии, центра молекулярной диагностики, научных подразделений, а также ознакомились с инновационными методами лечения пациентов.Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина является одним из крупнейших и наиболее авторитетных онкологических учреждений России и одним из ведущих научно-клинических комплексов в странах СНГ. В центре ежегодно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь десяткам тысяч пациентов, выполняются сложные онкохирургические вмешательства и проводятся масштабные научные исследования.По итогам переговоров определены ключевые направления дальнейшего взаимодействия:Достигнутые договоренности направлены на укрепление взаимодействия между онкологическими центрами двух стран, развитие современных подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также повышение качества медицинской помощи пациентам.

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медицина, россия, узбекистан, онкология, сотрудничество, наука, здравоохранение