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Глава АП РБ: Схема складывается так, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси
Глава АП РБ: Схема складывается так, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси
Sputnik Узбекистан
Дмитрий Крутой также рассказал, почему именно Витебская область в первую очередь определена для сотрудничества с узбекскими партнерами
2026-07-19T16:15+0500
2026-07-19T16:15+0500
2026-07-19T16:15+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Схема складывается именно таким образом, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси, заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, говоря о отрудничестве двух стран. Об этом сообщает БелТА.Он пояснил, что Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры.Речь в том числе идет о поставках в Узбекистан мясной и молочной продукции, картофеля. По его словам, Беларусь порой в весенний период сама импортирует картофель из РУз, но в летом в Узбекистане наступает очень жаркий период, и к осени уже белорусский картофель становится востребован на его рынке.Также Дмитрий Крутой рассказал о том, почему именно Витебская область в первую очередь определена для сотрудничества с узбекскими партнерами: это связано с колоссальным потенциалом для разведения мясных пород скота. Здесь в достаточном количестве есть травяные корма, соответствующие площадки и объекты. Аналогично есть необходимые инвестиционные возможности и на юго-востоке Могилевской области. Будут также подобраны несколько молочно-товарных комплексов.
https://uz.sputniknews.ru/20260719/brestskaya-oblast-belarusi-podelitsya-opytom-s-buxarskoy-oblastyu-59122660.html
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, инвестиции, трудовая миграция
узбекистан, беларусь, сотрудничество, инвестиции, трудовая миграция
Глава АП РБ: Схема складывается так, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси
Дмитрий Крутой также рассказал, почему именно Витебская область в первую очередь выбрана для сотрудничества с узбекскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Схема складывается именно таким образом, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси, заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, говоря о отрудничестве двух стран. Об этом сообщает
БелТА.
Он пояснил, что Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры.
“Население все-таки 39 млн человек, и продовольственная безопасность для них — вопрос номер один. В Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные в первую очередь с агропромышленной переработкой. И поставлять полученную продукцию (в Узбекистан. — Прим. ред.). Под эти инвестиционные проекты они бы привлекли свои трудовые ресурсы. Эта миграция, как сказал Президент Узбекистана, фактически под его личным контролем. Те специалисты, которые приедут и будут осваивать эти инвестплощадки, будут иметь соответствующую квалификацию и подготовку", — подчеркнул Крутой.
Речь в том числе идет о поставках в Узбекистан мясной и молочной продукции, картофеля. По его словам, Беларусь порой в весенний период сама импортирует картофель из РУз, но в летом в Узбекистане наступает очень жаркий период, и к осени уже белорусский картофель становится востребован на его рынке.
"Схема складывается именно таким образом, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси", — заявил он.
Также Дмитрий Крутой рассказал о том, почему именно Витебская область в первую очередь определена для сотрудничества с узбекскими партнерами: это связано с колоссальным потенциалом для разведения мясных пород скота. Здесь в достаточном количестве есть травяные корма, соответствующие площадки и объекты. Аналогично есть необходимые инвестиционные возможности и на юго-востоке Могилевской области. Будут также подобраны несколько молочно-товарных комплексов.
"Конечно, там будут работать специалисты и Узбекистана, и Беларуси. Поэтому это все-таки, скажем так, инвестиционная миграция", — отметил глава Администрации Президента Беларуси.