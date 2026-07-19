https://uz.sputniknews.ru/20260719/glava-ap-rb-sxema-skladyvaetsya-tak-chtoby-eto-bylo-vygodno-i-uzbekistanu-i-belarusi-59126941.html

Глава АП РБ: Схема складывается так, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси

Глава АП РБ: Схема складывается так, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси

Sputnik Узбекистан

Дмитрий Крутой также рассказал, почему именно Витебская область в первую очередь определена для сотрудничества с узбекскими партнерами

2026-07-19T16:15+0500

2026-07-19T16:15+0500

2026-07-19T16:15+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Схема складывается именно таким образом, чтобы это было выгодно и Узбекистану, и Беларуси, заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, говоря о отрудничестве двух стран. Об этом сообщает БелТА.Он пояснил, что Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры.Речь в том числе идет о поставках в Узбекистан мясной и молочной продукции, картофеля. По его словам, Беларусь порой в весенний период сама импортирует картофель из РУз, но в летом в Узбекистане наступает очень жаркий период, и к осени уже белорусский картофель становится востребован на его рынке.Также Дмитрий Крутой рассказал о том, почему именно Витебская область в первую очередь определена для сотрудничества с узбекскими партнерами: это связано с колоссальным потенциалом для разведения мясных пород скота. Здесь в достаточном количестве есть травяные корма, соответствующие площадки и объекты. Аналогично есть необходимые инвестиционные возможности и на юго-востоке Могилевской области. Будут также подобраны несколько молочно-товарных комплексов.

https://uz.sputniknews.ru/20260719/brestskaya-oblast-belarusi-podelitsya-opytom-s-buxarskoy-oblastyu-59122660.html

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узбекистан, беларусь, сотрудничество, инвестиции, трудовая миграция