https://uz.sputniknews.ru/20260719/pedtexnikumy-v-tashkentskoy-oblasti-poluchili-sovremennoe-oborudovanie-59129819.html

Педтехникумы в Ташкентской области получили современное оборудование

Педтехникумы в Ташкентской области получили современное оборудование

Sputnik Узбекистан

С соответствующей инициативой выступило Генеральное консульство республики в Алматы

2026-07-19T13:55+0500

2026-07-19T13:55+0500

2026-07-19T13:55+0500

узбекистан

регион

техника

образование

генеральное консульство узбекистана

алма-ата

инициатива

соотечественники

казахстан

оборудование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59129652_1:0:828:465_1920x0_80_0_0_2d663fb4490a9e5be0ee246751d93708.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Педагогическим техникумам в Ташобласти Узбекистана, по инициативе Генерального консульства республики в Алматы, передали современное оборудование, сообщает ИА "Дунё".Каждый техникум получил 65-дюймовый LED-экран, современный компьютерный комплект, цветной принтер и многофункциональное печатное устройство. Это будет способствовать более широкому внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, повышению качества учебных занятий и созданию современной образовательной среды для преподавателей и учащихся.Отмечается, что в дальнейшем совместно с активными соотечественниками и предпринимателями, проживающими за рубежом, планируется продолжить реализацию подобных проектов.

узбекистан

алма-ата

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, регион, техника, образование, генеральное консульство узбекистана, алма-ата, инициатива, соотечественники, казахстан, оборудование