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Педтехникумы в Ташкентской области получили современное оборудование
Педтехникумы в Ташкентской области получили современное оборудование
Sputnik Узбекистан
С соответствующей инициативой выступило Генеральное консульство республики в Алматы
2026-07-19T13:55+0500
2026-07-19T13:55+0500
2026-07-19T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Педагогическим техникумам в Ташобласти Узбекистана, по инициативе Генерального консульства республики в Алматы, передали современное оборудование, сообщает ИА "Дунё".Каждый техникум получил 65-дюймовый LED-экран, современный компьютерный комплект, цветной принтер и многофункциональное печатное устройство. Это будет способствовать более широкому внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, повышению качества учебных занятий и созданию современной образовательной среды для преподавателей и учащихся.Отмечается, что в дальнейшем совместно с активными соотечественниками и предпринимателями, проживающими за рубежом, планируется продолжить реализацию подобных проектов.
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узбекистан, регион, техника, образование, генеральное консульство узбекистана, алма-ата, инициатива, соотечественники, казахстан, оборудование
узбекистан, регион, техника, образование, генеральное консульство узбекистана, алма-ата, инициатива, соотечественники, казахстан, оборудование
Педтехникумы в Ташкентской области получили современное оборудование
С соответствующей инициативой выступило Генеральное консульство республики в Алматы.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Педагогическим техникумам в Ташобласти Узбекистана, по инициативе Генерального консульства республики в Алматы, передали современное оборудование, сообщает
ИА "Дунё".
Каждый техникум получил 65-дюймовый LED-экран, современный компьютерный комплект, цветной принтер и многофункциональное печатное устройство. Это будет способствовать более широкому внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, повышению качества учебных занятий и созданию современной образовательной среды для преподавателей и учащихся.
“На основании обращений руководства педагогических техникумов №2 и №3 Ташкентского района, а также педагогического техникума №2 Букинского района этим учебным заведениям было передано современное учебно-техническое оборудование. Проект реализован по инициативе Генерального консульства за счет благотворительных средств соотечественников-предпринимателей, осуществляющих деятельность в Казахстане”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем совместно с активными соотечественниками и предпринимателями, проживающими за рубежом, планируется продолжить реализацию подобных проектов.