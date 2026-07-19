Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
Это была крупнейшая атака на столицу Украины с применением баллистических ракет с начала СВО.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы России нанесли мощные удары по военным целям в Киеве, сообщает Минобороны РФ.
“Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ”, — говорится в сообщении.
Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
В ведомстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:
"Радионикс" и "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", связанные с выпуском ракет "Фламинго";
Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет "Нептун-МД";
"Оаклайн", отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;
терминал "Новая почта", используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.
В Киевской области российские бойцы логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", где хранились комплектующие для производства беспилотников.
Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области.
Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", — говорится в канале Минобороны РФ на платформе "Макс".