https://uz.sputniknews.ru/20260719/rossiyskaya-armiya-osuschestvila-odnu-iz-samyx-massirovannyx-atak-na-tseli-v-kieve-59127627.html

Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве

Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве

Sputnik Узбекистан

Это была крупнейшая атака на столицу Украины с применением баллистических ракет с начала СВО

2026-07-19T11:40+0500

2026-07-19T11:40+0500

2026-07-19T11:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы России нанесли мощные удары по военным целям в Киеве, сообщает Минобороны РФ.Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.В ведомстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:В Киевской области российские бойцы логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", где хранились комплектующие для производства беспилотников.Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области. Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в российском военном ведомстве."Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", — говорится в канале Минобороны РФ на платформе "Макс".

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сво, в мире, россия, армия, киев, украина, всу, атака, вооруженные силы