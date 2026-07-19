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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260719/rossiyskaya-armiya-osuschestvila-odnu-iz-samyx-massirovannyx-atak-na-tseli-v-kieve-59127627.html
Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве
Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве
Sputnik Узбекистан
Это была крупнейшая атака на столицу Украины с применением баллистических ракет с начала СВО
2026-07-19T11:40+0500
2026-07-19T11:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы России нанесли мощные удары по военным целям в Киеве, сообщает Минобороны РФ.Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.В ведомстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:В Киевской области российские бойцы логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", где хранились комплектующие для производства беспилотников.Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области. Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в российском военном ведомстве."Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", — говорится в канале Минобороны РФ на платформе "Макс".
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сво, в мире, россия, армия, киев, украина, всу, атака, вооруженные силы
сво, в мире, россия, армия, киев, украина, всу, атака, вооруженные силы

Российская армия осуществила одну из самых массированных атак на цели в Киеве

11:40 19.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Это была крупнейшая атака на столицу Украины с применением баллистических ракет с начала СВО.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы России нанесли мощные удары по военным целям в Киеве, сообщает Минобороны РФ.
“Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ”, — говорится в сообщении.
Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
В ведомстве уточнили, что военные поразили киевские предприятия:
"Радионикс" и "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", связанные с выпуском ракет "Фламинго";
Киев-90, где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет "Нептун-МД";
"Оаклайн", отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности;
терминал "Новая почта", используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.
В Киевской области российские бойцы логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", где хранились комплектующие для производства беспилотников.
Кроме того, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный в Одесской области.
Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем", — говорится в канале Минобороны РФ на платформе "Макс".
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