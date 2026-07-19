https://uz.sputniknews.ru/20260719/uzbekistan-zavoeval-odno-zoloto-i-tri-serebra-na-58-y-mejdunarodnoy-ximicheskoy-olimpiade-59130732.html

Узбекистан завоевал одно золото и три серебра на 58-й Международной химической олимпиаде

Узбекистан завоевал одно золото и три серебра на 58-й Международной химической олимпиаде

Sputnik Узбекистан

Постановлением главы республики школьники получат денежные вознаграждения: 1 млрд 30 млн сумов за золото и 618 млн сумов за серебро

2026-07-19T15:37+0500

2026-07-19T15:37+0500

2026-07-19T15:37+0500

узбекистанцы

школьники

медали

химия

олимпиада

участие

россия

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Ташкенте завершилась 58-я Международная химическая олимпиада (International Chemistry Olympiad — IChO 2026). Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Дворце международных форумов "Узбекистан", сообщает корреспондент Sputnik.В олимпиаде участвовали около 1000 человек — школьники, руководители команд, члены Международного комитета, наблюдатели и зарубежные гости.Соревнования включали два этапа. В рамках практического тура, который проходил в Национальном университете Узбекистана, участникам нужно было выполнить три лабораторные работы за пять часов. В теоретическом туре в ташкентском выставочном центре CAEx за такое же время нужно было выполнить девять задач, в том числе и те, что связаны с Узбекистаном.В приветственном слове на церемонии закрытия замглава Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев отметил, что за время пребывания в республике участники не только успешно проходили практические и теоретические испытания, но и ознакомились с неповторимыми архитектурными памятниками Самарканда, современным обликом Ташкента, гостеприимством узбекского народа, богатой культурой и национальными ценностями.Директор университетской гимназии МГУ, профессор химического факультета вуза, сопредседатель научного комитета Международной химической олимпиады Александр Гладилин в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, что мероприятие прошло на самом высоком уровне: и с организационной точки зрения, и с точки зрения научной, соревновательной.Гладилин также отметил, что были созданы условия для проведения соревнования.По итогам олимпиады участники, продемонстрировавшие лучшие результаты, были удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей. Четверо школьников, представлявших Узбекистан, сделали это достойно: Жасур Мустафоев, Азизмухаммад Хафизов и Миржалол Хомиджонов получили серебро, а Райхона Туймуродова — золото.Постановлением президента РУз от 30 сентября 2024 года для участников из Узбекистана, завоевавших медали на престижных международных олимпиадах, предусмотрены следующие денежные вознаграждения:Кроме того, для педагогов, подготовивших победителей данной олимпиады, предусмотрено повышение квалификационной категории на одну ступень.Достойно выступили все четверо индивидуальных участников, приехавших на олимпиаду из России: Арсений Гасаненко, Ярослав Косолапов, Павел Шептунов и Игорь Устинов стали обладателями золотых медалей.Арсений Гасаненко вернется домой не только как золотой медалист: он стал абсолютным победителем олимпиады.В рамках церемонии закрытия участникам и гостям представили концертную программу, также состоялась торжественная передача флага Международной химической олимпиады. IChO 2027 примет Тайвань.

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узбекистанцы, школьники, медали, химия, олимпиада, участие, россия, образование, общество