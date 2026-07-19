Узбекистан завоевал одно золото и три серебра на 58-й Международной химической олимпиаде
© Министерство дошкольного и школьного образованияШкольники из Узбекистана завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии
© Министерство дошкольного и школьного образования
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Постановлением главы республики школьники получат денежные вознаграждения: 1 млрд 30 млн сумов за золото и 618 млн сумов за серебро.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Ташкенте завершилась 58-я Международная химическая олимпиада (International Chemistry Olympiad — IChO 2026). Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Дворце международных форумов "Узбекистан", сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/ Александра ТерехинаТоржественная церемония награждения победителей Международной химической олимпиады
Торжественная церемония награждения победителей Международной химической олимпиады
© Sputnik/ Александра Терехина
В олимпиаде участвовали около 1000 человек — школьники, руководители команд, члены Международного комитета, наблюдатели и зарубежные гости.
Соревнования включали два этапа. В рамках практического тура, который проходил в Национальном университете Узбекистана, участникам нужно было выполнить три лабораторные работы за пять часов.
© Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образованияУзбекистан завоевал одно золото и три серебра на 58-й Международной химической олимпиаде
Узбекистан завоевал одно золото и три серебра на 58-й Международной химической олимпиаде
© Пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования
В теоретическом туре в ташкентском выставочном центре CAEx за такое же время нужно было выполнить девять задач, в том числе и те, что связаны с Узбекистаном.
В приветственном слове на церемонии закрытия замглава Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев отметил, что за время пребывания в республике участники не только успешно проходили практические и теоретические испытания, но и ознакомились с неповторимыми архитектурными памятниками Самарканда, современным обликом Ташкента, гостеприимством узбекского народа, богатой культурой и национальными ценностями.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЗамглавы Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев
Замглавы Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев
© Sputnik/ Александра Терехина
"Для нас самое большое достижение — это то, что вы уезжаете из этой страны не только с медалями, но и с незабываемыми воспоминаниями, новыми друзьями и яркими впечатлениями", — сказал он.
Директор университетской гимназии МГУ, профессор химического факультета вуза, сопредседатель научного комитета Международной химической олимпиады Александр Гладилин в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, что мероприятие прошло на самом высоком уровне: и с организационной точки зрения, и с точки зрения научной, соревновательной.
© Sputnik/ Александра ТерехинаСопредседатель научного комитета Международной химической олимпиады Александр Гладилин
Сопредседатель научного комитета Международной химической олимпиады Александр Гладилин
© Sputnik/ Александра Терехина
"Всем очень понравилось. Задачи были непростые, но школьники справились хорошо и с теоретическими, и с практическими заданиями", — поделился он.
Гладилин также отметил, что были созданы условия для проведения соревнования.
"Я за последний год несколько раз посещал Национальный университет Узбекистана, и мне есть с чем сравнивать. Проделана огромная работа, создано более тридцати современных, полностью оборудованных химических лабораторий, которые остаются в университете, которые послужат делу образования в Узбекистане и позволят проводить занятия, практические, в первую очередь, на абсолютно качественно новом уровне", — подчеркнул он.
© Sputnik/ Александра ТерехинаВ рамках церемонии закрытия Международной химической олимпиады участникам и гостям представили концертную программу
В рамках церемонии закрытия Международной химической олимпиады участникам и гостям представили концертную программу
© Sputnik/ Александра Терехина
По итогам олимпиады участники, продемонстрировавшие лучшие результаты, были удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей.
© Sputnik/ Александра ТерехинаПредставлявшей Узбекистан на Международной химической олимпиаде Райхоне Туймуродовой вручили золотую медаль
Представлявшей Узбекистан на Международной химической олимпиаде Райхоне Туймуродовой вручили золотую медаль
© Sputnik/ Александра Терехина
Четверо школьников, представлявших Узбекистан, сделали это достойно: Жасур Мустафоев, Азизмухаммад Хафизов и Миржалол Хомиджонов получили серебро, а Райхона Туймуродова — золото.
"Я очень волновался. Я получил самое высокое по баллам серебро. Не хватило чуть-чуть до золота, примерно 0,5-0,6 баллов. Немного грустно. Но, в общем, я доволен своим результатом. Я к этому готовился три года. Мы начинали заниматься с девятого класса с моей учительницей Мохирой Болтаевой. Хочу выразить благодарность за все, что она вкладывала в меня и чему меня учила", — поделился ученик 11 класса специализированной школы им. Абу Али Ибн Сино в Ташкенте Миржалол Хомиджонов.
Постановлением президента РУз от 30 сентября 2024 года для участников из Узбекистана, завоевавших медали на престижных международных олимпиадах, предусмотрены следующие денежные вознаграждения:
за золотую медаль — 1 млрд 30 млн сумов, наставнику — 185,4 млн сумов;
за серебряную медаль — 618 млн сумов, наставнику — 103 млн сумов;
за бронзовую медаль — 412 млн сумов, наставнику — 61,8 млн сумов.
Кроме того, для педагогов, подготовивших победителей данной олимпиады, предусмотрено повышение квалификационной категории на одну ступень.
© Sputnik/ Александра ТерехинаИндивидуальные участники Международной химической олимпиады из России
Индивидуальные участники Международной химической олимпиады из России
© Sputnik/ Александра Терехина
Достойно выступили все четверо индивидуальных участников, приехавших на олимпиаду из России: Арсений Гасаненко, Ярослав Косолапов, Павел Шептунов и Игорь Устинов стали обладателями золотых медалей.
© Sputnik/ Александра ТерехинаДоцент химического факультета МГУ Александр Белов
Доцент химического факультета МГУ Александр Белов
© Sputnik/ Александра Терехина
"Олимпиада выдалась очень сложная. Набор заданий был тяжелым — и теория, и практика. Но, тем не менее, олимпиада была интересной, насыщенной, яркой, и мы с удовольствием бы приехали сюда еще раз. Культурная программа нас тоже приятно удивила. Мы познакомились с культурой Узбекистана, и у нас даже была экскурсия в Самарканд, где мы увидели древности, которым по одной или даже две тысячи лет, и это, конечно, впечатляет. Ну и, конечно, как руководитель и тренер ребят, я очень рад за них", — поделился руководитель группы индивидуальных участников из России, доцент химического факультета МГУ Александр Белов.
Арсений Гасаненко вернется домой не только как золотой медалист: он стал абсолютным победителем олимпиады.
© Sputnik/ Александра ТерехинаНаграждение индивидуальных участников, приехавших на олимпиаду из России
Награждение индивидуальных участников, приехавших на олимпиаду из России
© Sputnik/ Александра Терехина
"В химию я пришел давно, в 6-м классе начал заниматься. Сначала я брал российские олимпиады, потом взял абсолютного победителя IJSO — это Международная естественнонаучная олимпиада юниоров до четырнадцати лет, и она по трем предметам: химия, биология, физика. Здесь, в Ташкенте, задания были непростые, но интересные. И я очень рад за себя и свою страну", — поделился он.
© Sputnik/ Александра ТерехинаВ рамках церемонии закрытия Международной химической олимпиады участникам и гостям представили концертную программу
В рамках церемонии закрытия Международной химической олимпиады участникам и гостям представили концертную программу
© Sputnik/ Александра Терехина
В рамках церемонии закрытия участникам и гостям представили концертную программу, также состоялась торжественная передача флага Международной химической олимпиады.
© Sputnik/ Александра ТерехинаТоржественная передача флага Международной химической олимпиады
Торжественная передача флага Международной химической олимпиады
© Sputnik/ Александра Терехина
IChO 2027 примет Тайвань.