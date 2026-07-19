https://uz.sputniknews.ru/20260719/v-stranax-baltii-poyavitsya-bolshe-uzbekskogo-tekstilya-59123779.html
В странах Балтии появится больше узбекского текстиля
В странах Балтии появится больше узбекского текстиля
Sputnik Узбекистан
Латвийская сторона выразила заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими производителями, высоко оценив качество, конкурентоспособность и соответствие текстильной продукции Узбекистана требованиям европейского рынка
2026-07-19T10:15+0500
2026-07-19T10:15+0500
2026-07-19T10:15+0500
узбекистан
текстиль
текстильная продукция
экспорт
страны балтии
переговоры
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ташкент и Рига обсуждают перспективы расширения экспорта узбекской текстильной продукции в страны Балтии, сообщает ИА "Дунё".В онлайн переговорах, посвященных текущему состоянию и перспективам развития торгово-экономического сотрудничества в текстильной отрасли, участвовали представители Агентства по развитию легкой промышленности РУз, латвийских компаний - импортеров текстильной продукции, а также почетный консул Узбекистана в Риге Виктор Гальперин.Стороны обсудили:По итогам онлайн-встречи достигнута договоренность об организации в октябре–ноябре этого года визита в страны Балтии делегации в составе представителей Агентства и руководителей крупных текстильных предприятий республики, а также проведении прямых переговоров с импортерами и дистрибьюторами.
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узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, страны балтии, переговоры
узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, страны балтии, переговоры
В странах Балтии появится больше узбекского текстиля
Латвийская сторона выразила заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими производителями, высоко оценив качество, конкурентоспособность и соответствие текстильной продукции Узбекистана требованиям европейского рынка.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Ташкент и Рига обсуждают перспективы расширения экспорта узбекской текстильной продукции в страны Балтии, сообщает
ИА "Дунё".
В онлайн переговорах, посвященных текущему состоянию и перспективам развития торгово-экономического сотрудничества в текстильной отрасли, участвовали представители Агентства по развитию легкой промышленности РУз, латвийских компаний - импортеров текстильной продукции, а также почетный консул Узбекистана в Риге Виктор Гальперин.
“Латвийская сторона выразила заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими производителями, высоко оценив качество, конкурентоспособность и соответствие текстильной продукции Узбекистана требованиям европейского рынка”, — говорится в сообщении.
налаживание прямых поставок;
формирование устойчивых дистрибьюторских сетей;
привлечение надежных партнеров;
активное продвижение узбекской текстильной продукции не только на рынках стран Балтии, но и в государствах Скандинавии;
обеспечение участия узбекских производителей в международных выставках и бизнес-форумах;
организацию B2B-встреч с импортерами и торговыми сетями;
установление долгосрочных партнерских связей.
По итогам онлайн-встречи достигнута договоренность об организации в октябре–ноябре этого года визита в страны Балтии делегации в составе представителей Агентства и руководителей крупных текстильных предприятий республики, а также проведении прямых переговоров с импортерами и дистрибьюторами.