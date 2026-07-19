https://uz.sputniknews.ru/20260719/v-stranax-baltii-poyavitsya-bolshe-uzbekskogo-tekstilya-59123779.html

В странах Балтии появится больше узбекского текстиля

В странах Балтии появится больше узбекского текстиля

Sputnik Узбекистан

Латвийская сторона выразила заинтересованность в расширении взаимодействия с узбекскими производителями, высоко оценив качество, конкурентоспособность и соответствие текстильной продукции Узбекистана требованиям европейского рынка

2026-07-19T10:15+0500

2026-07-19T10:15+0500

2026-07-19T10:15+0500

узбекистан

текстиль

текстильная продукция

экспорт

страны балтии

переговоры

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ташкент и Рига обсуждают перспективы расширения экспорта узбекской текстильной продукции в страны Балтии, сообщает ИА "Дунё".В онлайн переговорах, посвященных текущему состоянию и перспективам развития торгово-экономического сотрудничества в текстильной отрасли, участвовали представители Агентства по развитию легкой промышленности РУз, латвийских компаний - импортеров текстильной продукции, а также почетный консул Узбекистана в Риге Виктор Гальперин.Стороны обсудили:По итогам онлайн-встречи достигнута договоренность об организации в октябре–ноябре этого года визита в страны Балтии делегации в составе представителей Агентства и руководителей крупных текстильных предприятий республики, а также проведении прямых переговоров с импортерами и дистрибьюторами.

узбекистан

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узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, страны балтии, переговоры