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В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
Sputnik Узбекистан
В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей
2026-07-19T10:50+0500
2026-07-19T10:50+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок Армении (12,6%), Кыргызстане (3,4%) и Беларуси (1,1%).
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
"За январь – май 2026 г. (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 0,8%), так и ряда национальных показателей: в Беларуси (на 7,8%), Армении (на 6,1%), Казахстане (на 4,1%) и Кыргызстане (на 3,9%)", — говорится в сообщении .
При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок Армении (12,6%), Кыргызстане (3,4%) и Беларуси (1,1%).