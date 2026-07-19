https://uz.sputniknews.ru/20260719/v-stranax-eaes-prodoljayut-rasti-gruzo--i-passajiroperevozki-59126030.html

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

Sputnik Узбекистан

В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей

2026-07-19T10:50+0500

2026-07-19T10:50+0500

2026-07-19T10:50+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок Армении (12,6%), Кыргызстане (3,4%) и Беларуси (1,1%).

беларусь

казахстан

армения

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения