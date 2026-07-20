https://uz.sputniknews.ru/20260720/stalo-izvestno-skolko-teatrov-v-uzbekistane-59149343.html
Стало известно, сколько театров в Узбекистане
Стало известно, сколько театров в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет по статистике республики опубликовал данные на 1 января текущего года
2026-07-20T13:40+0500
2026-07-20T13:40+0500
2026-07-20T13:40+0500
статистика
узбекистан
театр
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Количество действующих в Узбекистане театров превышает четыре десятка, сообщает Нацкомстат.В 2025 году театры республики показали 11 906 спектаклей, которые посетили почти 4,4 млн зрителей. Здание Узбекского национального академического драматического театра капитально отремонтируютБольше всего театров находится в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-sovmestnyy-teatralnyy-proekt-58397358.html
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статистика, узбекистан, театр
статистика, узбекистан, театр
Стало известно, сколько театров в Узбекистане
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные на 1 января текущего года.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Количество действующих в Узбекистане театров превышает четыре десятка, сообщает
Нацкомстат.
“По данным Национального комитета по статистике, по состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане функционировал 41 профессиональный театр”, — говорится в сообщении.
В 2025 году театры республики показали 11 906 спектаклей, которые посетили почти 4,4 млн зрителей.
Больше всего театров находится в Ташкенте.