https://uz.sputniknews.ru/20260720/stalo-izvestno-skolko-teatrov-v-uzbekistane-59149343.html

Стало известно, сколько театров в Узбекистане

Стало известно, сколько театров в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Национальный комитет по статистике республики опубликовал данные на 1 января текущего года

2026-07-20T13:40+0500

2026-07-20T13:40+0500

2026-07-20T13:40+0500

статистика

узбекистан

театр

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Количество действующих в Узбекистане театров превышает четыре десятка, сообщает Нацкомстат.В 2025 году театры республики показали 11 906 спектаклей, которые посетили почти 4,4 млн зрителей. Здание Узбекского национального академического драматического театра капитально отремонтируютБольше всего театров находится в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-sovmestnyy-teatralnyy-proekt-58397358.html

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статистика, узбекистан, театр