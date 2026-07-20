https://uz.sputniknews.ru/20260720/uzbekistan-predlojil-sozdat-v-shos-programmu-obmena-opytom-v-sfere-kreativnoy-ekonomiki--59138013.html

Узбекистан предложил создать в ШОС программу обмена опытом в сфере креативной экономики

Узбекистан предложил создать в ШОС программу обмена опытом в сфере креативной экономики

Sputnik Узбекистан

Республика представила ряд инициатив на совещании министров культуры Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате

2026-07-20T09:13+0500

2026-07-20T09:13+0500

2026-07-20T09:31+0500

шос

узбекистан

инициатива

совещание

министр

культура

кыргызстан

озодбек назарбеков

общество

экономика

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистан предложил создать программу обмена опытом в сфере креативной экономике в ШОС. Инициативу республики озвучил глава Минкульта республики Озобек Назарбеков на совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате Республики Кыргызстан.Развитие креативной экономики поможет создать миллион рабочих мест и открыть широкие возможности для молодежи, сказал он.Глава узбекистанского ведомства отметил, что ШОС стала важной площадкой не только для политического и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере безопасности, но и для развития культурных и гуманитарных связей. В последнее время, сотрудничество в этой сфере последовательно развивается благодаря проведению дней культуры, концертов, выставок, кинопоказов, конференций, фестивалей и творческих обменов, добавил Назарбеков.Другие инициативы Узбекистана:

https://uz.sputniknews.ru/20260719/delegatsiya-uzbekistana-uchastvovala-v-soveschanii-ministrov-kultury-stran-shos-59130275.html

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шос, узбекистан, инициатива, совещание, министр, культура, кыргызстан, озодбек назарбеков, общество, экономика