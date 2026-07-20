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https://uz.sputniknews.ru/20260720/uzbekistan-predlojil-sozdat-v-shos-programmu-obmena-opytom-v-sfere-kreativnoy-ekonomiki--59138013.html
Узбекистан предложил создать в ШОС программу обмена опытом в сфере креативной экономики
Узбекистан предложил создать в ШОС программу обмена опытом в сфере креативной экономики
Sputnik Узбекистан
Республика представила ряд инициатив на совещании министров культуры Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате
2026-07-20T09:13+0500
2026-07-20T09:31+0500
шос
узбекистан
инициатива
совещание
министр
культура
кыргызстан
озодбек назарбеков
общество
экономика
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистан предложил создать программу обмена опытом в сфере креативной экономике в ШОС. Инициативу республики озвучил глава Минкульта республики Озобек Назарбеков на совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате Республики Кыргызстан.Развитие креативной экономики поможет создать миллион рабочих мест и открыть широкие возможности для молодежи, сказал он.Глава узбекистанского ведомства отметил, что ШОС стала важной площадкой не только для политического и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере безопасности, но и для развития культурных и гуманитарных связей. В последнее время, сотрудничество в этой сфере последовательно развивается благодаря проведению дней культуры, концертов, выставок, кинопоказов, конференций, фестивалей и творческих обменов, добавил Назарбеков.Другие инициативы Узбекистана:
https://uz.sputniknews.ru/20260719/delegatsiya-uzbekistana-uchastvovala-v-soveschanii-ministrov-kultury-stran-shos-59130275.html
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шос, узбекистан, инициатива, совещание, министр, культура, кыргызстан, озодбек назарбеков, общество, экономика
шос, узбекистан, инициатива, совещание, министр, культура, кыргызстан, озодбек назарбеков, общество, экономика

Узбекистан предложил создать в ШОС программу обмена опытом в сфере креативной экономики

09:13 20.07.2026 (обновлено: 09:31 20.07.2026)
© Sputnik / Зафар ХалиловФлаги стран ШОС
Флаги стран ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
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Республика представила ряд инициатив на совещании министров культуры Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистан предложил создать программу обмена опытом в сфере креативной экономике в ШОС. Инициативу республики озвучил глава Минкульта республики Озобек Назарбеков на совещании министров культуры стран Шанхайской организации сотрудничества в Чолпон-Ате Республики Кыргызстан.
Развитие креативной экономики поможет создать миллион рабочих мест и открыть широкие возможности для молодежи, сказал он.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РузМинистр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков.
Министр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2026
Министр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Руз
Глава узбекистанского ведомства отметил, что ШОС стала важной площадкой не только для политического и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере безопасности, но и для развития культурных и гуманитарных связей.
В последнее время, сотрудничество в этой сфере последовательно развивается благодаря проведению дней культуры, концертов, выставок, кинопоказов, конференций, фестивалей и творческих обменов, добавил Назарбеков.
Другие инициативы Узбекистана:
ежегодно проводить конкурс культурного контента ШОС среди молодых блогеров, режиссеров и создателей цифрового контента Организации;
принять этические правила ШОС по использованию ИИ в сферах культуры и искусства;
реализовать совместный проект по созданию с помощью ИИ образов великих исторических личностей и героев стран ШОС.
“Их наследие можно популяризировать посредством создания виртуальных музеев, анимационных фильмов, интерактивных уроков и многоязычных цифровых платформ”, — сказал Озодбек Назарбеков.
В Чолпон-Ате проходит совещание министров культуры стран ШОС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2026
Делегация Узбекистана участвовала в совещании министров культуры стран ШОС
Вчера, 14:30
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