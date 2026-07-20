https://uz.sputniknews.ru/20260720/v-kazaxstane-snimayut-film-puteshestvie-v-tashkent-59147923.html
В Казахстане снимают фильм "Путешествие в Ташкент"
В Казахстане снимают фильм "Путешествие в Ташкент"
Sputnik Узбекистан
Проект призван повысить интерес казахстанской аудитории к путешествиям в Узбекистан, популяризировать новые туристические маршруты и увеличить взаимный туробмен между двумя странами
2026-07-20T12:45+0500
2026-07-20T12:45+0500
2026-07-20T12:45+0500
узбекистан
казань
сотрудничество
туризм
съемка
фильм
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Казахстане проходят съемки фильма "Путешествие в Ташкент", сообщает пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.Создатели картины широко представят древний и современный облик Ташкента, его исторические памятники, культурные объекты, национальную кухню, традиции гостеприимства и современную туристическую инфраструктуру.Проект призван повысить интерес казахстанской аудитории к путешествиям в Узбекистан, популяризировать новые туристические маршруты и увеличить взаимный туробмен между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20260712/iz-almaty-v-urgench-zapustyat-pryamye-aviareysy--data-58991921.html
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узбекистан, казань, сотрудничество, туризм, съемка, фильм, путешествие, ташкент
узбекистан, казань, сотрудничество, туризм, съемка, фильм, путешествие, ташкент
В Казахстане снимают фильм "Путешествие в Ташкент"
Проект призван повысить интерес казахстанской аудитории к путешествиям в Узбекистан, популяризировать новые туристические маршруты и увеличить взаимный туробмен между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В Казахстане проходят съемки фильма "Путешествие в Ташкент", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.
“В рамках реализации соответствующего постановления главы государства, направленного на развитие туристической отрасли, укрепление позитивного международного имиджа Узбекистана и широкое продвижение туристического потенциала страны посредством современных медиапродуктов, Центр подготовки контента совместно с Комитетом по туризму РУз осуществляет в Республике Казахстан съемки фильма "Путешествие в Ташкент", — говорится в сообщении.
Создатели картины широко представят древний и современный облик Ташкента, его исторические памятники, культурные объекты, национальную кухню, традиции гостеприимства и современную туристическую инфраструктуру.
Проект призван повысить интерес казахстанской аудитории к путешествиям в Узбекистан, популяризировать новые туристические маршруты и увеличить взаимный туробмен между двумя странами.