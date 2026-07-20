https://uz.sputniknews.ru/20260720/v-mpts-sputnik-obsudyat-ukreplenie-mejregionalnogo-sotrudnichestva-kazaxstana-i-uzbekistana-59141402.html
В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств
2026-07-20T11:01+0500
2026-07-20T11:01+0500
2026-07-20T11:07+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент пройдет 21 июля в 12.00 по ташкентскому времени в преддверии первого заседания совета глав регионов двух стран.Первое заседание совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.В ходе встречи будут обсуждать вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств.Участники:в Москвев Астанев Ташкенте
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, регион, сотрудничество, казахстан, астана, москва, ташкент
пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, регион, сотрудничество, казахстан, астана, москва, ташкент
В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
11:01 20.07.2026 (обновлено: 11:07 20.07.2026)
Речь пойдет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.
Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент пройдет 21 июля в 12.00 по ташкентскому времени в преддверии первого заседания совета глав регионов двух стран.
Первое заседание совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.
В ходе встречи будут обсуждать вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств.
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Анна Великая;
директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.