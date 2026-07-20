https://uz.sputniknews.ru/20260720/v-mpts-sputnik-obsudyat-ukreplenie-mejregionalnogo-sotrudnichestva-kazaxstana-i-uzbekistana-59141402.html

В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств

2026-07-20T11:01+0500

2026-07-20T11:01+0500

2026-07-20T11:07+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видеомост

регион

сотрудничество

казахстан

астана

москва

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866263_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c4cc086f1719ab339eb326f81d20a202.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент пройдет 21 июля в 12.00 по ташкентскому времени в преддверии первого заседания совета глав регионов двух стран.Первое заседание совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.В ходе встречи будут обсуждать вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств.Участники:в Москвев Астанев Ташкенте

узбекистан

казахстан

астана

москва

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, регион, сотрудничество, казахстан, астана, москва, ташкент