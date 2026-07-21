https://uz.sputniknews.ru/20260721/chto-obsudil-shavkat-mirziyoev-s-belorusskoy-delegatsiey-59161163.html
Что обсудил Шавкат Мирзиёев с белорусской делегацией
Что обсудил Шавкат Мирзиёев с белорусской делегацией
Sputnik Узбекистан
Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посещает Узбекистан
2026-07-21T09:14+0500
2026-07-21T09:14+0500
2026-07-21T09:36+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
беларусь
сотрудничество
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Беларусь во главе с заместителем Премьер-министра Виктором Каранкевичем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Высокий гость передал руководителю страны теплые приветствия и пожелания Президента Беларуси Александра Лукашенко.Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшей активизации узбекско-белорусских отношений стратегического партнерства, констатировали плодотворные итоги официального визита президента Узбекистана в Минск, состоявшегося 8-9 июля этого года.Особый акцент собеседники сделали на важности неукоснительного и своевременного выполнения принятого плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до $2 млрд и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики.Отдельное внимание уделили вопросам применения белорусских компетенций и накопленного опыта в процессе создания первой атомной электростанции и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Узбекистана.Речь шла об экспертном сопровождении в ходе проектирования, строительства и эксплуатации будущей станции, подготовке национальных кадров в отрасли и запуске совместных программ между профильными вузами.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация, беларусь, сотрудничество, строительство аэс в узбекистане
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация, беларусь, сотрудничество, строительство аэс в узбекистане
Что обсудил Шавкат Мирзиёев с белорусской делегацией
09:14 21.07.2026 (обновлено: 09:36 21.07.2026)
Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем посещает Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Республики Беларусь во главе с заместителем Премьер-министра Виктором Каранкевичем. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Высокий гость передал руководителю страны теплые приветствия и пожелания Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшей активизации узбекско-белорусских отношений стратегического партнерства, констатировали плодотворные итоги официального визита президента Узбекистана в Минск, состоявшегося 8-9 июля этого года.
Особый акцент собеседники сделали на важности неукоснительного и своевременного выполнения принятого плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до $2 млрд и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики.
Отдельное внимание уделили вопросам применения белорусских компетенций и накопленного опыта в процессе создания первой атомной электростанции и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Узбекистана.
Речь шла об экспертном сопровождении в ходе проектирования, строительства и эксплуатации будущей станции, подготовке национальных кадров в отрасли и запуске совместных программ между профильными вузами.