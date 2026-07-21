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ЕЭК упростила процедуру испытаний мазей и гелей в ЕАЭС

ЕЭК упростила процедуру испытаний мазей и гелей в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В Евразийском экономическом союзе продолжают совершенствовать единые правила обращения лекарственных средств

2026-07-21T11:33+0500

2026-07-21T11:33+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. ЕЭК упростила испытания мазей и гелей в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба комиссии.Экспертный комитет по лекарственным средствам Евразийской экономической комиссии одобрил несколько проектов нормативных актов, рекомендовав их к рассмотрению Коллегией ЕЭК.В их числе — проект руководства по микробиологическому мониторингу производственной среды — он будет носить рекомендательный характер и поможет странам Союза применять единые подходы к контролю условий выпуска стерильных и нестерильных лекарств. Кроме того, одобрили проект изменений в правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения. Он вводит единый подход к указанию названий действующих веществ — международных непатентованных, общепринятых, группировочных или химических — в заявлениях и едином реестре зарегистрированных препаратов.Рассмотреть одобренные проекты на заседаниях Коллегии ЕЭК планируют в августе, сентябре и октябре 2026 года.

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