https://uz.sputniknews.ru/20260721/eek-uprostila-protseduru-ispytaniy-mazey-i-geley-v-eaes-59165903.html
ЕЭК упростила процедуру испытаний мазей и гелей в ЕАЭС
ЕЭК упростила процедуру испытаний мазей и гелей в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В Евразийском экономическом союзе продолжают совершенствовать единые правила обращения лекарственных средств
2026-07-21T11:33+0500
2026-07-21T11:33+0500
2026-07-21T11:33+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. ЕЭК упростила испытания мазей и гелей в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба комиссии.Экспертный комитет по лекарственным средствам Евразийской экономической комиссии одобрил несколько проектов нормативных актов, рекомендовав их к рассмотрению Коллегией ЕЭК.В их числе — проект руководства по микробиологическому мониторингу производственной среды — он будет носить рекомендательный характер и поможет странам Союза применять единые подходы к контролю условий выпуска стерильных и нестерильных лекарств. Кроме того, одобрили проект изменений в правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения. Он вводит единый подход к указанию названий действующих веществ — международных непатентованных, общепринятых, группировочных или химических — в заявлениях и едином реестре зарегистрированных препаратов.Рассмотреть одобренные проекты на заседаниях Коллегии ЕЭК планируют в августе, сентябре и октябре 2026 года.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэс, фармацевтика, еэк
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэс, фармацевтика, еэк
ЕЭК упростила процедуру испытаний мазей и гелей в ЕАЭС
В Евразийском экономическом союзе продолжают совершенствовать единые правила обращения лекарственных средств.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
ЕЭК упростила испытания мазей и гелей в Евразийском экономическом союзе, сообщает
пресс-служба комиссии.
Экспертный комитет по лекарственным средствам Евразийской экономической комиссии одобрил несколько проектов нормативных актов, рекомендовав их к рассмотрению Коллегией ЕЭК.
В их числе — проект руководства по микробиологическому мониторингу производственной среды — он будет носить рекомендательный характер и поможет странам Союза применять единые подходы к контролю условий выпуска стерильных и нестерильных лекарств.
"Также одобрены изменения в Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС, предоставляющие возможность использования модельных систем (искусственных мембран) для изучения биоэквивалентности гелей, мазей и других лекарственных форм для местного применения. Это позволит заменить альтернативным технологичным методом дорогостоящую и сложную процедуру исследований с использованием донорской кожи", — говорится в сообщении.
Кроме того, одобрили проект изменений в правила регистрации и экспертизы лекарств для медицинского применения. Он вводит единый подход к указанию названий действующих веществ — международных непатентованных, общепринятых, группировочных или химических — в заявлениях и едином реестре зарегистрированных препаратов.
Рассмотреть одобренные проекты на заседаниях Коллегии ЕЭК планируют в августе, сентябре и октябре 2026 года.