https://uz.sputniknews.ru/20260721/minskiy-avtozavod-nameren-aktivno-privlekat-na-rabotu-uzbekistantsev-59169784.html

Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев

Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Делегация во главе с заместителем директора Агентства миграции РУз ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе белорусского предприятия

2026-07-21T14:01+0500

2026-07-21T14:01+0500

2026-07-21T15:32+0500

узбекистан

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узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев, сообщает ИА "Дунё". Делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства миграции Элёром Тоштемировым в ходе визита в Беларусь встретилась с руководством МАЗа, а также с соотечественниками, осуществляющими трудовую деятельность на данном предприятии.Кроме того, делегация ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе завода.

https://uz.sputniknews.ru/20260721/uzbekistan-i-chexiya-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-trudovoy-migratsii-59162932.html

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узбекистан, беларусь, агентство миграции при кабинете министров руз., сотрудничество, минск, автомобили, завод, трудовая миграция, узбекистанцы, вакансии, общество