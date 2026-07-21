https://uz.sputniknews.ru/20260721/minskiy-avtozavod-nameren-aktivno-privlekat-na-rabotu-uzbekistantsev-59169784.html
Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев
Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Делегация во главе с заместителем директора Агентства миграции РУз ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе белорусского предприятия
2026-07-21T14:01+0500
2026-07-21T14:01+0500
2026-07-21T15:32+0500
узбекистан
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завод
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев, сообщает ИА "Дунё". Делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства миграции Элёром Тоштемировым в ходе визита в Беларусь встретилась с руководством МАЗа, а также с соотечественниками, осуществляющими трудовую деятельность на данном предприятии.Кроме того, делегация ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе завода.
https://uz.sputniknews.ru/20260721/uzbekistan-i-chexiya-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-trudovoy-migratsii-59162932.html
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узбекистан, беларусь, агентство миграции при кабинете министров руз., сотрудничество, минск, автомобили, завод, трудовая миграция, узбекистанцы, вакансии, общество
узбекистан, беларусь, агентство миграции при кабинете министров руз., сотрудничество, минск, автомобили, завод, трудовая миграция, узбекистанцы, вакансии, общество
Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев
14:01 21.07.2026 (обновлено: 15:32 21.07.2026)
Делегация во главе с заместителем директора Агентства миграции РУз ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе белорусского предприятия.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Минский автозавод намерен активно привлекать на работу узбекистанцев, сообщает
ИА "Дунё".
Делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства миграции Элёром Тоштемировым в ходе визита в Беларусь встретилась с руководством МАЗа, а также с соотечественниками, осуществляющими трудовую деятельность на данном предприятии.
“В ходе переговоров с генеральным директором ОАО "Минский автомобильный завод" Валерием Иванковичем стороны договорились активизировать работу по привлечению граждан Узбекистана на имеющиеся вакантные рабочие места на предприятии”, — говорится в сообщении.
Кроме того, делегация ознакомилась с производственным процессом и условиями труда работников в новом производственном корпусе завода.