https://uz.sputniknews.ru/20260721/mirziyoev-obyavil-aktualnye-40-dney-dlya-resheniya-problem-v-2-000-maxallyax-59176738.html

Мирзиёев объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 000 махаллях

Мирзиёев объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 000 махаллях

Sputnik Узбекистан

В соответствии с новой системой, хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой

2026-07-21T17:58+0500

2026-07-21T17:58+0500

2026-07-21T17:58+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

махалля

банк

счетная палата

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие и приоритетным задачам до конца года, объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 тыс. махаллях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с новой системой хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой.Для этого пересмотрены соглашения между главами администраций, председателями махаллей и службами занятости.Сотрудникам службы занятости предстоит работать непосредственно в махаллях, обучать нуждающихся граждан востребованным профессиям, содействовать их трудоустройству и принимать меры по повышению доходов населения.Руководителям системы махаллей поручено организовать благоустройство улиц и жилых домов, посадку деревьев и саженцев, обеспечить надлежащее содержание каналов во всех 8 992 махаллях республики.Президент раскритиковал также работу банков в махаллях, адресовав замечания руководству территориальных управлений Центрального банка и филиалов государственных банков.Он подчеркнул, что для руководителей областных и районных банков, а также представителей Ассоциации махаллей нынешний год станет периодом практической оценки эффективности их работы.По словам главы республики, руководители, которые в течение ближайших трех месяцев смогут добиться реальных результатов, сохранят свои должности. Те же, кто не обеспечит необходимых изменений, покинут свои посты.Генеральная прокуратура и Счетная палата будут оценивать проводимую работу и изменения в каждой махалле.

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Sputnik Узбекистан

общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание, махалля, банк, счетная палата, генеральная прокуратура узбекистана