https://uz.sputniknews.ru/20260721/mirziyoev-obyavil-aktualnye-40-dney-dlya-resheniya-problem-v-2-000-maxallyax-59176738.html
Мирзиёев объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 000 махаллях
Мирзиёев объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 000 махаллях
Sputnik Узбекистан
В соответствии с новой системой, хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой
2026-07-21T17:58+0500
2026-07-21T17:58+0500
2026-07-21T17:58+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
махалля
банк
счетная палата
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие и приоритетным задачам до конца года, объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 тыс. махаллях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с новой системой хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой.Для этого пересмотрены соглашения между главами администраций, председателями махаллей и службами занятости.Сотрудникам службы занятости предстоит работать непосредственно в махаллях, обучать нуждающихся граждан востребованным профессиям, содействовать их трудоустройству и принимать меры по повышению доходов населения.Руководителям системы махаллей поручено организовать благоустройство улиц и жилых домов, посадку деревьев и саженцев, обеспечить надлежащее содержание каналов во всех 8 992 махаллях республики.Президент раскритиковал также работу банков в махаллях, адресовав замечания руководству территориальных управлений Центрального банка и филиалов государственных банков.Он подчеркнул, что для руководителей областных и районных банков, а также представителей Ассоциации махаллей нынешний год станет периодом практической оценки эффективности их работы.По словам главы республики, руководители, которые в течение ближайших трех месяцев смогут добиться реальных результатов, сохранят свои должности. Те же, кто не обеспечит необходимых изменений, покинут свои посты.Генеральная прокуратура и Счетная палата будут оценивать проводимую работу и изменения в каждой махалле.
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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание, махалля, банк, счетная палата, генеральная прокуратура узбекистана
общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание, махалля, банк, счетная палата, генеральная прокуратура узбекистана
Мирзиёев объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 000 махаллях
В соответствии с новой системой хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие и приоритетным задачам до конца года, объявил "Актуальные 40 дней" для решения проблем в 2 тыс. махаллях. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В соответствии с новой системой хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение вопросов, связанных с электроснабжением, газоснабжением, состоянием дорог и обеспечением населения питьевой водой.
Для этого пересмотрены соглашения между главами администраций, председателями махаллей и службами занятости.
Сотрудникам службы занятости предстоит работать непосредственно в махаллях, обучать нуждающихся граждан востребованным профессиям, содействовать их трудоустройству и принимать меры по повышению доходов населения.
Руководителям системы махаллей поручено организовать благоустройство улиц и жилых домов, посадку деревьев и саженцев, обеспечить надлежащее содержание каналов во всех 8 992 махаллях республики.
Президент раскритиковал также работу банков в махаллях, адресовав замечания руководству территориальных управлений Центрального банка и филиалов государственных банков.
Он подчеркнул, что для руководителей областных и районных банков, а также представителей Ассоциации махаллей нынешний год станет периодом практической оценки эффективности их работы.
По словам главы республики, руководители, которые в течение ближайших трех месяцев смогут добиться реальных результатов, сохранят свои должности. Те же, кто не обеспечит необходимых изменений, покинут свои посты.
Генеральная прокуратура и Счетная палата будут оценивать проводимую работу и изменения в каждой махалле.