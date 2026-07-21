https://uz.sputniknews.ru/20260721/uzbekistan-postavil-tsel-dovesti-uroven-oxvata-pitevym-vodosnabjeniem-do-90-59164322.html

Узбекистан поставил цель довести уровень охвата питьевым водоснабжением до 90%

Узбекистан поставил цель довести уровень охвата питьевым водоснабжением до 90%

Sputnik Узбекистан

По прогнозам, к 2030 году потребление питьевой воды в республике увеличится еще на 230 млн кубометров вдобавок к нынешнему 941 млн кубометров. Это требует обеспечения точного учета водных ресурсов и сокращения их потерь

2026-07-21T10:53+0500

2026-07-21T10:53+0500

2026-07-21T10:59+0500

узбекистан

водоснабжение

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан поставил цель довести уровень охвата питьевым водоснабжением до 90%. Об этом шла речь в ходе презентации о мерах по дальнейшему совершенствованию услуг питьевого водоснабжения и канализации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Определены конкретные задачи для решения актуальных проблем на местах. В частности, подчеркнута необходимость обеспечения централизованным водопроводом 513 махаллей и повышения качества водоснабжения еще в 3 тыс. сходов граждан.Отдельное внимание глава республики уделил полному завершению работ по подведению питьевой воды напрямую к домохозяйствам. С этой целью вместо 232 тыс. водозаборных колонок предусмотрена прокладка водопроводных сетей непосредственно к жилым домам.До конца года в республике реализуют проекты общей стоимостью $600 млн. В их рамках предусмотрено строительство 1,6 тыс. километров водопроводных и 387 километров канализационных сетей, а также 80 объектов водоснабжения и 29 канализационных сооружений.Президент поставил задачу ускорить реализацию проекта по подведению питьевой воды из Гиссаракского водохранилища в Кашкадарьинской области. Проект стоимостью $217 млн позволит улучшить питьевое водоснабжение 1,1 млн жителей Камашинского, Гузарского и Каршинского районов, а также города Карши.Глава республики поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки завершить экспертизу технико-экономического обоснования проекта и определить источник его финансирования.Как отмечалось, по прогнозам, к 2030 году в результате демографического и экономического роста потребление питьевой воды в стране увеличится еще на 230 млн кубометров вдобавок к нынешнему 941 млн кубометров. Это требует обеспечения точного учета водных ресурсов и сокращения их потерь.В связи с этим поставлены задачи по полному переводу расчетов с потребителями в онлайн-режим, оснащению всех потребителей в городах и районных центрах современными приборами учета воды с функцией дистанционной передачи данных.Цель — сократить потери воды с 35 до 25% за счет создания цифровой карты сооружений и сетей водоснабжения, а также широкого внедрения в систему управления технологий SCADA, GIS, телеметрии и единой биллинговой системы.Также Шавкату Мирзиёеву представили проекты с применением искусственного интеллекта для анализа работы насосного оборудования, заблаговременного выявления аварий и утечек воды, прогнозирования объемов потребления, а также оперативного рассмотрения обращений граждан.

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узбекистан, водоснабжение, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев