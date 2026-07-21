https://uz.sputniknews.ru/20260721/yunye-plovtsy-uzbekistana-popolnili-medalnuyu-kopilku-na-chempionate-azii-59168976.html
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп
2026-07-21T13:00+0500
2026-07-21T13:00+0500
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спорт
молодежь
плавание
узбекистан
медали
золото
бронза
чемпионат азии
таиланд
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Юные пловцы Узбекистана вновь завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии, сообщает НОК.В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.ЗолотоБронза
https://uz.sputniknews.ru/20260719/cha-po-vodnym-vidam-sporta-yunye-plovtsy-iz-uzbekistana-zavoevali-zoloto-i-bronzu-59123175.html
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спорт, молодежь, плавание, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпионат азии, таиланд
спорт, молодежь, плавание, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпионат азии, таиланд
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
13:00 21.07.2026 (обновлено: 14:00 21.07.2026)
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Юные пловцы Узбекистана вновь завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии, сообщает
НОК.
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.
“На проходящем в Таиланде чемпионате Азии по водным видам спорта среди спортсменов различных возрастных групп сборная Узбекистана пополнила свою медальную копилку. В соревнованиях по плаванию наши спортсмены завоевали 1 золото и 1 бронзу”, — говорится в сообщении.
Мухаммадисмоил Рахмонов (U18, 100 м брассом)
Паризод Абдукаримова (U18, 50 м на спине)