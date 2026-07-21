Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260721/yunye-plovtsy-uzbekistana-popolnili-medalnuyu-kopilku-na-chempionate-azii-59168976.html
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп
2026-07-21T13:00+0500
2026-07-21T14:00+0500
спорт
молодежь
плавание
узбекистан
медали
золото
бронза
чемпионат азии
таиланд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59175187_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_5cb27927ae53c1f7ec1613c573672320.png
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Юные пловцы Узбекистана вновь завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии, сообщает НОК.В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.ЗолотоБронза
https://uz.sputniknews.ru/20260719/cha-po-vodnym-vidam-sporta-yunye-plovtsy-iz-uzbekistana-zavoevali-zoloto-i-bronzu-59123175.html
узбекистан
таиланд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59175187_6:0:1406:1050_1920x0_80_0_0_8e56bc719b04a028c3b2d877c714f8c3.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, молодежь, плавание, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпионат азии, таиланд
спорт, молодежь, плавание, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпионат азии, таиланд

Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии

13:00 21.07.2026 (обновлено: 14:00 21.07.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЮные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии в Таиланде
Юные пловцы Узбекистана пополнили медальную копилку на чемпионате Азии в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Юные пловцы Узбекистана вновь завоевали золото и бронзу на чемпионате Азии, сообщает НОК.
В столице Таиланда Бангкоке проходит континентальное первенство по водным видам спорта среди разных возрастных групп.
“На проходящем в Таиланде чемпионате Азии по водным видам спорта среди спортсменов различных возрастных групп сборная Узбекистана пополнила свою медальную копилку. В соревнованиях по плаванию наши спортсмены завоевали 1 золото и 1 бронзу”, — говорится в сообщении.
Золото
Мухаммадисмоил Рахмонов (U18, 100 м брассом)
Бронза
Паризод Абдукаримова (U18, 50 м на спине)
Юниоры Узбекистана завоевали золото и бронзу в очередной день 12-го чемпионата Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп в столице Таиланда Бангкоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2026
ЧА по водным видам спорта: юные пловцы из Узбекистана завоевали золото и бронзу
19 июля, 09:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0