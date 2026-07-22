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Ералы Тугжанов стал послом Казахстана в Узбекистане — что о нем известно

Ералы Тугжанов стал послом Казахстана в Узбекистане — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

На этом посту он сменил Бейбута Атамкулова, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан с 31 октября 2022 года

2026-07-22T11:01+0500

2026-07-22T11:01+0500

2026-07-22T11:07+0500

касым-жомарт токаев

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посол

узбекистан

политика

дипломатические отношения

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом назначил Ералы Тугжанова послом РК в Узбекистане. Об этом сообщает Аkorda.На этом посту он сменил Бейбута Атамкулова, который возглавлял дипломатическую миссию Казахстана в Ташкенте с октября 2022 года.Ералы Тугжанов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. Он изучал право в Карагандинском государственном университете, Институте государства и права Казахской академии наук. Он является кандидатом юридических наук и доктором политических наук.Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.Тугжанов занимал различные должности: акима Мангистауской и Актюбинской областей, заместителя премьер-министра Казахстана, председателя Федерации профсоюзов Казахстана (2019-2020), заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана (2008–2017), с 16 мая 2024 года — советника премьер-министра Казахстана.

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касым-жомарт токаев, президент, казахстан, указ, назначения, посол, узбекистан, политика, дипломатические отношения