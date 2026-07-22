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https://uz.sputniknews.ru/20260722/shavkat-mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-novoy-avtodorogi-tashkent--samarkand--59194718.html
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд
Sputnik Узбекистан
После реализации проекта время в пути из Ташкента в Самарканд сократится с нынешних пяти до двух с половиной часов
2026-07-22T17:01+0500
2026-07-22T17:01+0500
президент узбекистана
строительство
автотрасса
ташкент
самарканд
транспорт
общество
проект
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автомобильной дороги Ташкент – Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны отметил важное значение проекта для наращивания экономической мощи и транспортно-логистического потенциала Нового Узбекистана.Стоимость шестиполосной автомагистрали общей протяженностью 282 километра составляет около $2,2 млрд. Она пройдет через 13 районов Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей, где проживает более 2 млн человек, и откроет новые возможности для развития этих территорий.В рамках проекта построят:Монолитный бетон дорожного покрытия рассчитан на движение тяжелого и скоростного транспорта. На ровных участках предусмотрена скорость движения до 150 километров в час.Современные решения в сфере безопасности, цифровые и инновационные технологии помогут значительно сократить число ДТП.Новая автомагистраль сможет пропускать от 60 до 80 тыс. транспортных средств в сутки. Равномерное движение без заторов позволит снизить расход энергии, амортизационные и технические издержки. Себестоимость грузоперевозок уменьшится на 19–24%, что очень важно для быстрой и качественной доставки на рынки скоропортящихся фруктов и овощей, мяса, молока и другой продукции.Новая дорога не только станет важным звеном, соединяющим Ферганскую долину и центральные регионы страны с южными и западными областями, но и повысит эффективность международных транспортных коридоров, укрепив позиции Узбекистана как транспортно-логистического центра Центральной Азии.По подсчетам Всемирного банка, каждый вложенный в подобные инфраструктурные проекты доллар возвращается в экономику в пятикратном размере. Ожидают, что новая дорога будет способствовать росту валового регионального продукта города Ташкента, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей на 3%.Вдоль автотрассы построят логистические центры, склады, промышленные и агропромышленные предприятия, объекты торговли и сервиса, гостиничной и туристической инфраструктуры. Это обеспечит создание новых рабочих мест, развитие рынка услуг и дополнительные поступления в местные бюджеты.В процессе строительства будут широко использовать продукцию отечественных предприятий и услуги местных компаний. Это подразумевает крупные заказы, создание новых производственных мощностей и дополнительных рабочих мест.Президент поручил руководителям четырех регионов на основе принципа "Единый коридор – единый стандарт" совместно планировать выделение земельных участков, логистическую, инженерную и коммуникационную инфраструктуру.Автомагистраль спроектировали с учетом передового опыта Европы, Турции, Китая и других стран. На первом этапе дорогу построят совместно с китайскими партнерами по модели EPC, в дальнейшем внедрят современные механизмы ее управления, содержания и эксплуатации.Проект реализуют в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и экологии. Ввод автомагистрали в эксплуатацию намечен на 2030 год.Глава республики отметил, что данный проект — часть масштабной программы дорожного строительства. Продолжается строительство дороги Хива – Ургенч, близится к завершению международный тендер по направлению Ташкент – Андижан, ведется определение частного партнера для строительства дороги, которая свяжет Ташкент с Бостанлыкским районом.Он пожелал успехов китайским партнерам, отечественным и зарубежным специалистам, инженерам, проектировщикам и строителям, особо отметив, что впервые в истории Узбекистана построят такую "зеленую" и инновационную дорогу.Шавкат Мирзиёев сегодня посещает Уртачирчикский район и город Нурафшан Ташкентской области для ознакомления с проводимой работой в сферах транспортной и социальной инфраструктуры, цифровых технологий, промышленности и градостроительства.
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президент узбекистана, строительство, автотрасса, ташкент, самарканд, транспорт, общество, проект
президент узбекистана, строительство, автотрасса, ташкент, самарканд, транспорт, общество, проект

Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд

17:01 22.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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После реализации проекта время в пути из Ташкента в Самарканд сократится с нынешних пяти до двух с половиной часов.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автомобильной дороги Ташкент – Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Шавкат Мирзиёев посетил Уртачирчикский район Ташкентской области и заложил первый камень в основание платной альтернативной автомобильной дороги Ташкент – Самарканд”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны отметил важное значение проекта для наращивания экономической мощи и транспортно-логистического потенциала Нового Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2026
Шавкат Мирзиёев дал старт строительству новой автодороги Ташкент – Самарканд
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стоимость шестиполосной автомагистрали общей протяженностью 282 километра составляет около $2,2 млрд. Она пройдет через 13 районов Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей, где проживает более 2 млн человек, и откроет новые возможности для развития этих территорий.
В рамках проекта построят:
92 моста;
28 путепроводов;
60 переходов тоннельного типа;
подземные проезды;
водопропускные сооружения для сельскохозяйственных нужд.
Монолитный бетон дорожного покрытия рассчитан на движение тяжелого и скоростного транспорта. На ровных участках предусмотрена скорость движения до 150 километров в час.
Современные решения в сфере безопасности, цифровые и инновационные технологии помогут значительно сократить число ДТП.

“После реализации проекта преимущества новой дороги непременно ощутит каждый наш соотечественник. Время в пути из Ташкента в Самарканд сократится с нынешних пяти до двух с половиной часов”, — сказал президент.

Новая автомагистраль сможет пропускать от 60 до 80 тыс. транспортных средств в сутки. Равномерное движение без заторов позволит снизить расход энергии, амортизационные и технические издержки. Себестоимость грузоперевозок уменьшится на 19–24%, что очень важно для быстрой и качественной доставки на рынки скоропортящихся фруктов и овощей, мяса, молока и другой продукции.
Новая дорога не только станет важным звеном, соединяющим Ферганскую долину и центральные регионы страны с южными и западными областями, но и повысит эффективность международных транспортных коридоров, укрепив позиции Узбекистана как транспортно-логистического центра Центральной Азии.
По подсчетам Всемирного банка, каждый вложенный в подобные инфраструктурные проекты доллар возвращается в экономику в пятикратном размере. Ожидают, что новая дорога будет способствовать росту валового регионального продукта города Ташкента, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей на 3%.
Вдоль автотрассы построят логистические центры, склады, промышленные и агропромышленные предприятия, объекты торговли и сервиса, гостиничной и туристической инфраструктуры. Это обеспечит создание новых рабочих мест, развитие рынка услуг и дополнительные поступления в местные бюджеты.
В процессе строительства будут широко использовать продукцию отечественных предприятий и услуги местных компаний. Это подразумевает крупные заказы, создание новых производственных мощностей и дополнительных рабочих мест.
Президент поручил руководителям четырех регионов на основе принципа "Единый коридор – единый стандарт" совместно планировать выделение земельных участков, логистическую, инженерную и коммуникационную инфраструктуру.
Автомагистраль спроектировали с учетом передового опыта Европы, Турции, Китая и других стран. На первом этапе дорогу построят совместно с китайскими партнерами по модели EPC, в дальнейшем внедрят современные механизмы ее управления, содержания и эксплуатации.
Проект реализуют в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и экологии. Ввод автомагистрали в эксплуатацию намечен на 2030 год.
Глава республики отметил, что данный проект — часть масштабной программы дорожного строительства. Продолжается строительство дороги Хива – Ургенч, близится к завершению международный тендер по направлению Ташкент – Андижан, ведется определение частного партнера для строительства дороги, которая свяжет Ташкент с Бостанлыкским районом.

“Сегодня, в преддверии 35-летия независимости нашей Родины, мы закладываем еще один прочный фундамент будущего страны, ее экономической устойчивости и благополучия народа”, — сказал Мирзиёев.

Он пожелал успехов китайским партнерам, отечественным и зарубежным специалистам, инженерам, проектировщикам и строителям, особо отметив, что впервые в истории Узбекистана построят такую "зеленую" и инновационную дорогу.
Шавкат Мирзиёев сегодня посещает Уртачирчикский район и город Нурафшан Ташкентской области для ознакомления с проводимой работой в сферах транспортной и социальной инфраструктуры, цифровых технологий, промышленности и градостроительства.
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