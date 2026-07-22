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Узбекистан и Казахстан делают ставку на сотрудничество регионов — видео
Узбекистан и Казахстан делают ставку на сотрудничество регионов — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты обсудили предстоящее первое заседание Совета глав регионов двух стран, перспективы новых совместных проектов, развитие транспортных коридоров и торгово-экономических связей
2026-07-22T12:00+0500
2026-07-22T12:00+0500
2026-07-22T12:29+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана – Москва – Ташкент, посвященный развитию межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.Эксперты обсудили предстоящее первое заседание Совета глав регионов двух стран, перспективы новых совместных проектов, развитие транспортных коридоров и торгово-экономических связей.Как подчеркнул директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев, следующим этапом партнерства должно стать практическое взаимодействие регионов. Он также отметил, что устранение “проблемы последней мили” и развитие железнодорожной инфраструктуры способны значительно увеличить грузооборот между двумя странами.Сегодня Казахстан является членом Евразийского экономического союза, тогда как Узбекистан в объединение не входит, что отражается на таможенно-тарифном регулировании и создает дополнительные сложности для бизнеса.По мнению Эргашева, в долгосрочной перспективе одним из возможных решений могло бы стать полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС. Вместе с тем уже сейчас необходимо совершенствовать таможенные и фитосанитарные процедуры на границе, что позволит повысить эффективность транспортных проектов и сократить время прохождения грузов.Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Анна Великая отметила высокий потенциал сотрудничества Узбекистана и Казахстана в сферах IT и кибербезопасности. По ее мнению, прочной основой долгосрочного партнерства остаются совместные проекты в области культуры, науки и образования, которые способствуют укреплению взаимного доверия.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, казахстан, узбекистан, сотрудничество, регион, мнение эксперта, видео
видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, казахстан, узбекистан, сотрудничество, регион, мнение эксперта, видео
Узбекистан и Казахстан делают ставку на сотрудничество регионов — видео
12:00 22.07.2026 (обновлено: 12:29 22.07.2026)
Эксклюзив
Эксперты обсудили предстоящее первое заседание Совета глав регионов двух стран, перспективы новых совместных проектов, развитие транспортных коридоров и торгово-экономических связей.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана – Москва – Ташкент, посвященный развитию межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.
Эксперты обсудили предстоящее первое заседание Совета глав регионов двух стран, перспективы новых совместных проектов, развитие транспортных коридоров и торгово-экономических связей.
Как подчеркнул директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев, следующим этапом партнерства должно стать практическое взаимодействие регионов. Он также отметил, что устранение “проблемы последней мили” и развитие железнодорожной инфраструктуры способны значительно увеличить грузооборот между двумя странами.
Сегодня Казахстан является членом Евразийского экономического союза, тогда как Узбекистан в объединение не входит, что отражается на таможенно-тарифном регулировании и создает дополнительные сложности для бизнеса.
По мнению Эргашева, в долгосрочной перспективе одним из возможных решений могло бы стать полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС. Вместе с тем уже сейчас необходимо совершенствовать таможенные и фитосанитарные процедуры на границе, что позволит повысить эффективность транспортных проектов и сократить время прохождения грузов.
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Анна Великая отметила высокий потенциал сотрудничества Узбекистана и Казахстана в сферах IT и кибербезопасности. По ее мнению, прочной основой долгосрочного партнерства остаются совместные проекты в области культуры, науки и образования, которые способствуют укреплению взаимного доверия.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.