https://uz.sputniknews.ru/20260722/veduschaya-egipetskaya-farmkompaniya-namerena-vyyti-na-rynok-uzbekistana-59181839.html
Ведущая египетская фармкомпания намерена выйти на рынок Узбекистана
Ведущая египетская фармкомпания намерена выйти на рынок Узбекистана
Sputnik Узбекистан
На первом этапе планируют изучение узбекского рынка посредством поставок продукции. По итогам одного-двух лет работы компания оценит целесообразность реализации инвестпроектов или трансфера технологий
2026-07-22T09:14+0500
2026-07-22T09:14+0500
2026-07-22T09:40+0500
узбекистан
египет
сотрудничество
фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Ведущая египетская фармацевтическая компания изучает возможности выхода на рынок Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи узбекских дипломатов с гендиректором компании и президентом Египетской ассоциации производителей и экспортеров пищевых и диетических добавок Мухаммадом Анваром, а также директором по исследованиям и разработкам Ахмедом Диабом.Египетская сторона отметила, что рассматривает Узбекистан как динамично развивающуюся страну с высоким инвестиционным потенциалом.На первом этапе планируют изучение узбекского рынка посредством поставок продукции. По итогам одного-двух лет работы компания намерена оценить целесообразность реализации инвестиционных проектов или трансфера технологий.Мухаммад Анвар пригласил представителей Минздрава Узбекистана, Агентства по развитию фармацевтической отрасли, а также частных компаний принять участие в международной выставке "PharmaConex", которая пройдет в Каире с 1 по 3 сентября. В ее рамках организуют переговоры в формате B2B между представителями фармотрасли.Для справки: "Organix Company" специализируется на производстве биологически активных и пищевых добавок и входит в число наиболее динамично развивающихся фармацевтических предприятий Египта.Компания обладает международными сертификатами, располагает современным научно-исследовательским центром и инновационными производственными линиями. Предприятие является одним из ведущих египетских производителей продукции в жидкой и гелевой форме, а также оказывает услуги контрактного производства более чем для 1 000 брендов.
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узбекистан, египет, сотрудничество, фармацевтика
узбекистан, египет, сотрудничество, фармацевтика
Ведущая египетская фармкомпания намерена выйти на рынок Узбекистана
09:14 22.07.2026 (обновлено: 09:40 22.07.2026)
На первом этапе планируют изучение узбекского рынка посредством поставок продукции. По итогам одного-двух лет работы компания оценит целесообразность реализации инвестпроектов или трансфера технологий.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Ведущая египетская фармацевтическая компания изучает возможности выхода на рынок Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
“Представители одной из ведущих частных фармацевтических компаний Египта — "Organix Company" — выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном и рассматривают возможность выхода на узбекский рынок с перспективой последующих инвестиций”, — говорится в сообщении.
Об этом шла речь в ходе встречи узбекских дипломатов с гендиректором компании и президентом Египетской ассоциации производителей и экспортеров пищевых и диетических добавок Мухаммадом Анваром, а также директором по исследованиям и разработкам Ахмедом Диабом.
Египетская сторона отметила, что рассматривает Узбекистан как динамично развивающуюся страну с высоким инвестиционным потенциалом.
На первом этапе планируют изучение узбекского рынка посредством поставок продукции. По итогам одного-двух лет работы компания намерена оценить целесообразность реализации инвестиционных проектов или трансфера технологий.
Мухаммад Анвар пригласил представителей Минздрава Узбекистана, Агентства по развитию фармацевтической отрасли, а также частных компаний принять участие в международной выставке "PharmaConex", которая пройдет в Каире с 1 по 3 сентября. В ее рамках организуют переговоры в формате B2B между представителями фармотрасли.
Для справки: "Organix Company" специализируется на производстве биологически активных и пищевых добавок и входит в число наиболее динамично развивающихся фармацевтических предприятий Египта.
Компания обладает международными сертификатами, располагает современным научно-исследовательским центром и инновационными производственными линиями. Предприятие является одним из ведущих египетских производителей продукции в жидкой и гелевой форме, а также оказывает услуги контрактного производства более чем для 1 000 брендов.