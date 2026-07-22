https://uz.sputniknews.ru/20260722/vstupilo-v-silu-vremennoe-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-59183588.html

Вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Sputnik Узбекистан

С сегодняшнего дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота

2026-07-22T09:47+0500

2026-07-22T09:47+0500

2026-07-22T10:55+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня ступило в силу подписанное в прошлом году временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией, сообщает пресс-служба ЕЭК.С этого дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота.Соглашение заключили на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал, какие возможности открывает вступивший в силу документ.В свою очередь на рынок Союза в льготном режиме будут поступать высококачественная мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир, другие промышленные и сельскохозяйственные товары.В преддверии запуска Соглашения ЕЭК вместе с бизнесом и ответственными ведомствами сторон согласовала ряд ключевых шагов для дальнейшего роста поставок. В частности, достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, включая увеличение поставок мяса и мясной продукции, устранении технических барьеров доступа на рынки друг друга, развитии электронной торговли.Стороны нарастили взаимную торговлю в начале этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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