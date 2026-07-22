https://uz.sputniknews.ru/20260722/vstupilo-v-silu-vremennoe-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-59183588.html
Вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией
Вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией
Sputnik Узбекистан
С сегодняшнего дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота
2026-07-22T09:47+0500
2026-07-22T09:47+0500
2026-07-22T10:55+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сегодня ступило в силу подписанное в прошлом году временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией, сообщает пресс-служба ЕЭК.С этого дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота.Соглашение заключили на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал, какие возможности открывает вступивший в силу документ.В свою очередь на рынок Союза в льготном режиме будут поступать высококачественная мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир, другие промышленные и сельскохозяйственные товары.В преддверии запуска Соглашения ЕЭК вместе с бизнесом и ответственными ведомствами сторон согласовала ряд ключевых шагов для дальнейшего роста поставок. В частности, достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, включая увеличение поставок мяса и мясной продукции, устранении технических барьеров доступа на рынки друг друга, развитии электронной торговли.Стороны нарастили взаимную торговлю в начале этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, соглашение, торговля, монголия, еэк
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, соглашение, торговля, монголия, еэк
Вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией
09:47 22.07.2026 (обновлено: 10:55 22.07.2026)
С сегодняшнего дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Сегодня ступило в силу подписанное в прошлом году временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
С этого дня обнулят или снизят таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота.
Соглашение заключили на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал, какие возможности открывает вступивший в силу документ.
"Для поставщиков из стран Евразийского экономического союза созданы уникальные условия — у Монголии нет других таких соглашений в регионе. Нашим производителям открывается доступ по широкой линейке продовольственных и промышленных товаров, таких как молочные продукты, напитки, кондитерские изделия и шоколад, автомобили и грузовики, косметика и парфюмерия, иные потребительские товары", — отметил он.
В свою очередь на рынок Союза в льготном режиме будут поступать высококачественная мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир, другие промышленные и сельскохозяйственные товары.
В преддверии запуска Соглашения ЕЭК вместе с бизнесом и ответственными ведомствами сторон согласовала ряд ключевых шагов для дальнейшего роста поставок. В частности, достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, включая увеличение поставок мяса и мясной продукции, устранении технических барьеров доступа на рынки друг друга, развитии электронной торговли.
Стороны нарастили взаимную торговлю в начале этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.