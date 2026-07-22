https://uz.sputniknews.ru/20260722/zelenskiy-uvolil-syrskogo-i-naznachil-drapatogo-novym-glavkomom-vsu-59184566.html

Зеленский уволил Сырского и назначил Драпатого новым главкомом ВСУ

Зеленский уволил Сырского и назначил Драпатого новым главкомом ВСУ

Sputnik Узбекистан

По словам главы киевского режима, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск

2026-07-22T10:22+0500

2026-07-22T10:22+0500

2026-07-22T10:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

владимир зеленский

назначения

всу

украина

мид рф

мария захарова

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.Драпатый ранее занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ. У него значительный опыт участия в боевых действиях и командования украинскими подразделениями.По словам Зеленского, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск.О том, что вопрос об отставке Сырского уже решен, двумя днями ранее писала газета The Guardian. При этом отмечалось, что преемником должен стать человек без выраженных политических амбиций.Александр Сырский занимал пост главнокомандующего ВСУ с февраля 2024-го. Он был назначен на эту должность после отставки Валерия Залужного. Военную карьеру Сырский продолжил после начала конфликта на востоке Украины. В 2014 году он возглавил штаб АТО, позднее руководил Объединенным оперативным штабом ВСУ. В 2019 году Сырского назначили командующим Сухопутными войсками Украины. В 2022 году ему присвоили звание Героя Украины.В МИД РФ прокомментировали решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По мнению посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родиона Мирошника, оно может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение главы Минобороны Украина Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.Напомним, что на прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая главу Минобороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

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в мире, владимир зеленский, назначения, всу, украина, мид рф, мария захарова, комментарий