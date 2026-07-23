https://uz.sputniknews.ru/20260723/peskov-rossiya-ostaetsya-otkrytoy-dlya-peregovornogo-protsessa-po-ukraine-59222481.html

Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине

Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов

2026-07-23T16:30+0500

2026-07-23T16:30+0500

2026-07-23T16:30+0500

кремль

москва

россия

дмитрий песков

переговоры

украина

сво

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня утром провели переговоры в Маниле. Глава внешнеполитического ведомства РФ подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в МанилеДругие заявления официального представителя Кремля:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о подозрениях американской разведки, что Россия якобы оказывала помощь Ирану в нанесении ударов по объектам США.

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Sputnik Узбекистан

кремль, москва, россия, дмитрий песков, переговоры, украина, сво