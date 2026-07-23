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https://uz.sputniknews.ru/20260723/peskov-rossiya-ostaetsya-otkrytoy-dlya-peregovornogo-protsessa-po-ukraine-59222481.html
Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине
Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2026-07-23T16:30+0500
2026-07-23T16:30+0500
кремль
москва
россия
дмитрий песков
переговоры
украина
сво
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня утром провели переговоры в Маниле. Глава внешнеполитического ведомства РФ подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в МанилеДругие заявления официального представителя Кремля:Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о подозрениях американской разведки, что Россия якобы оказывала помощь Ирану в нанесении ударов по объектам США.
москва
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кремль, москва, россия, дмитрий песков, переговоры, украина, сво
кремль, москва, россия, дмитрий песков, переговоры, украина, сво

Песков: Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине

16:30 23.07.2026
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / POOL
/
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Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня утром провели переговоры в Маниле. Глава внешнеполитического ведомства РФ подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
Чуть более получаса: что еще известно о прошедших переговорах Лаврова и Рубио в Маниле
"Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса", — сказал Песков журналистам.
Другие заявления официального представителя Кремля:
Дмитрий Песков посоветовал не предаваться излишнему оптимизму в контексте возможного ускорения дипломатических усилий по украинскому урегулированию после состоявшихся контактов по этому вопросу;
Песков призвал ориентироваться на позицию МИД по украинскому урегулированию;
в Кремле надеются, что переговоры по Украине продолжатся в Москве;
мирный процесс по Украине идет, но говорить об ускорении не приходится;
Россия продолжает СВО в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий;
Россия фиксирует положительную динамику в зоне СВО;
право на развитие мирного атома должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии, и у других стран;
позиция Москвы по вопросу нераспространения ядерного оружия хорошо известна.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о подозрениях американской разведки, что Россия якобы оказывала помощь Ирану в нанесении ударов по объектам США.
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