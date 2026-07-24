https://uz.sputniknews.ru/20260724/aktau-pervoe-zasedanie-soveta-glav-regionov-kazaxstan-uzbekistan-59251262.html

В Актау прошло первое заседание Совета глав регионов Узбекистана и Казахстана

В Актау прошло первое заседание Совета глав регионов Узбекистана и Казахстана

Sputnik Узбекистан

По итогам Совета подписан ряд меморандумов между регионами Казахстана и Узбекистана, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге. (2,04 трлн сумов).

2026-07-24T15:50+0500

2026-07-24T15:50+0500

2026-07-24T16:45+0500

казахстан

узбекистан

заседание

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регион

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов приняли участие в первом заседании Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана, которое состоялось в Актау. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.Совет был создан для развития сотрудничества между регионами Казахстана и Узбекистана по решению президентов двух стран — Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.Олжас Бектенов в своем выступлении отметил, что Казахстане создана прочная основа для укрепления экономики, повышения инвестиционной привлекательности и благоприятных условий для бизнеса, а также расширения международного сотрудничества.В своем выступление Абдулла Арипов подчеркнул, что Казахстан для Узбекистана — не только сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Он выразил уверенность в том, что прямые контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений.В ходе мероприятия отмечалось, что Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана граничат с входящим в состав Узбекистана Каракалпакстаном, а также Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областями. Общая протяженность государственной границы составляет около 2,3 тыс. километров.Олжас Бектенов отметил важность полноценного запуска Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и его наполнения взаимовыгодными и конкурентоспособными проектами.Для дальнейшего расширения торгово-инвестиционного сотрудничества отмечена необходимость развития современной транспортно-логистической инфраструктуры. Речь шла о том, что страны обладают значительным потенциалом благодаря своему расположению на пересечении стратегически важных евразийских маршрутов. Отдельно подчеркнута роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, сопряженного с направлениями Север – Юг и Трансафганским коридором.Также отмечен потенциал развития туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, подчеркнут растущий интерес граждан двух стран к посещению историко-культурных центров.На пленарном заседании с докладами также выступили акимы Мангистауской и Туркестанской областей, заместитель акима города Шымкента, а также хокимы Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей Узбекистана. В мероприятии также приняли участие более 300 предпринимателей двух стран.По итогам Совета подписан ряд меморандумов между регионами двух стран, а также коммерческие документы на $170 млн.Ожидается, что новые договоренности будут способствовать укреплению побратимских и приграничных связей, реализации совместных проектов и устойчивому экономическому развитию Центральной Азии.

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казахстан, узбекистан, заседание, абдулла арипов, премьер-министр, меморандум, подписание документов, сотрудничество, регион