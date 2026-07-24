https://uz.sputniknews.ru/20260724/eaes-vvodyat-novye-kody-preferentsiy-torgovlya-mongoliya-59236080.html

В ЕАЭС начнут применять новые таможенные коды для товаров в рамках соглашения с Монголией

В ЕАЭС начнут применять новые таможенные коды для товаров в рамках соглашения с Монголией

Sputnik Узбекистан

Введение новых кодов позволит упростить учет внешнеторговых операций и снизить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности.

2026-07-24T10:45+0500

2026-07-24T10:45+0500

2026-07-24T11:59+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. С 22 июля 2026 года вступило в силу Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), государствами-членами союза и Монголией. В связи с этим для участников внешнеэкономической деятельности вводятся новые коды, используемые при таможенном декларировании товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Для применения тарифной преференции в отношении товаров, происходящих из Монголии или государства-члена ЕАЭС и ввозимых на таможенную территорию союза в рамках соглашения, предусмотрен новый код "МЕ". Для указания сведений о сертификате происхождения товара формы EAM вводится код "06022".Соответствующее решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования.До этого момента при таможенном декларировании необходимо использовать действующие коды: "ТИ" — для иных, не поименованных в подразделе 1.1, льгот по уплате таможенных пошлин, и "06999" — для иных документов, связанных с происхождением товара, отметили в ЕЭК.Ожидается, что введение новых кодов упростит учет внешнеторговых операций, повысит эффективность таможенного оформления и снизит финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20260722/vstupilo-v-silu-vremennoe-torgovoe-soglashenie-eaes-s-mongoliey-59183588.html

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