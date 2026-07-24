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Как изменятся доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2029 годах
Как изменятся доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2029 годах
Sputnik Узбекистан
Доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана будут увеличиваться в среднесрочной перспективе. К 2029 году доходы прогнозируются на уровне 766 трлн сумов, расходы — 852 трлн сумов.
2026-07-24T16:50+0500
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Согласно данным Фискальной стратегии Республики Узбекистан на 2027–2029 годы, объемы консолидированного бюджета страны будут постепенно увеличиваться в среднесрочной перспективе. Документ предусматривает рост как доходной, так и расходной частей бюджета:Основные параметры бюджета рассчитаны с учетом прогнозов экономического развития и направлены на обеспечение устойчивости государственных финансов, выполнение социальных обязательств и финансирование приоритетных направлений развития. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, доходы, инфографика, расходы, мультимедиа , узбекистан, госбюджет
Как изменятся доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2029 годах
16:50 24.07.2026 (обновлено: 16:52 24.07.2026)
Доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана будут увеличиваться в среднесрочной перспективе. К 2029 году доходы прогнозируются на уровне 766 трлн сумов, расходы — 852 трлн сумов.
Согласно данным Фискальной стратегии Республики Узбекистан на 2027–2029 годы, объемы консолидированного бюджета страны будут постепенно увеличиваться в среднесрочной перспективе.
Документ предусматривает рост как доходной, так и расходной частей бюджета:
В 2026 году доходы бюджета прогнозируются на уровне около 590 трлн сумов, а расходы — 638 трлн сумов.
В 2027 году эти показатели составят 586 трлн и 654 трлн сумов соответственно.
К 2028 году доходы ожидаются на уровне 665 трлн сумов, расходы — 741 трлн сумов.
В 2029 году они достигнут 766 трлн и 852 трлн сумов соответственно.
Основные параметры бюджета рассчитаны с учетом прогнозов экономического развития и направлены на обеспечение устойчивости государственных финансов, выполнение социальных обязательств и финансирование приоритетных направлений развития.
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета — в инфографике Sputnik Узбекистан
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