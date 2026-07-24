https://uz.sputniknews.ru/20260724/kak-izmenyatsya-doxody-rasxody-konsolidirovannogo-byudjeta-uzbekistana-59254758.html

Как изменятся доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2029 годах

Как изменятся доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана в 2026–2029 годах

Sputnik Узбекистан

Доходы и расходы консолидированного бюджета Узбекистана будут увеличиваться в среднесрочной перспективе. К 2029 году доходы прогнозируются на уровне 766 трлн сумов, расходы — 852 трлн сумов.

2026-07-24T16:50+0500

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узбекистан

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Согласно данным Фискальной стратегии Республики Узбекистан на 2027–2029 годы, объемы консолидированного бюджета страны будут постепенно увеличиваться в среднесрочной перспективе. Документ предусматривает рост как доходной, так и расходной частей бюджета:Основные параметры бюджета рассчитаны с учетом прогнозов экономического развития и направлены на обеспечение устойчивости государственных финансов, выполнение социальных обязательств и финансирование приоритетных направлений развития. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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