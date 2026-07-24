https://uz.sputniknews.ru/20260724/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-59241978.html
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Президент России отметил вклад узбекского лидера в укрепление международного авторитета Узбекистана и расширение российско-узбекистанского стратегического партнерства.
2026-07-24T13:08+0500
2026-07-24T13:08+0500
2026-07-24T13:13+0500
шавкат мирзиёев
день рождения
поздравление
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его вклад в развитие страны и укрепление российско-узбекистанских отношений. Текст поздравления публикует пресс-служба Кремля.Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Шавката Мирзиёева на посту главы государства связана с успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом авторитета страны на международной арене.Владимир Путин также заявил, что высоко ценит сложившиеся между лидерами добрые и товарищеские отношения, выразив готовность к продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.В завершение российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20260605/uzbekistan-rossiya-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-58108470.html
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шавкат мирзиёев, день рождения, поздравление, владимир путин, россия, узбекистан
шавкат мирзиёев, день рождения, поздравление, владимир путин, россия, узбекистан
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
13:08 24.07.2026 (обновлено: 13:13 24.07.2026)
Президент России отметил вклад узбекского лидера в укрепление международного авторитета Узбекистана и расширение российско-узбекистанского стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его вклад в развитие страны и укрепление российско-узбекистанских отношений. Текст поздравления публикует
пресс-служба Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения", — говорится в поздравлении российского лидера.
Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Шавката Мирзиёева на посту главы государства связана с успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом авторитета страны на международной арене.
"Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", — отметил президент России.
Владимир Путин также заявил, что высоко ценит сложившиеся между лидерами добрые и товарищеские отношения, выразив готовность к продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.
В завершение российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа Узбекистана.