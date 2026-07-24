https://uz.sputniknews.ru/20260724/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-59241978.html

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Президент России отметил вклад узбекского лидера в укрепление международного авторитета Узбекистана и расширение российско-узбекистанского стратегического партнерства.

2026-07-24T13:08+0500

2026-07-24T13:08+0500

2026-07-24T13:13+0500

шавкат мирзиёев

день рождения

поздравление

владимир путин

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его вклад в развитие страны и укрепление российско-узбекистанских отношений. Текст поздравления публикует пресс-служба Кремля.Владимир Путин подчеркнул, что деятельность Шавката Мирзиёева на посту главы государства связана с успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом авторитета страны на международной арене.Владимир Путин также заявил, что высоко ценит сложившиеся между лидерами добрые и товарищеские отношения, выразив готовность к продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.В завершение российский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо дружественного народа Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20260605/uzbekistan-rossiya-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-58108470.html

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шавкат мирзиёев, день рождения, поздравление, владимир путин, россия, узбекистан