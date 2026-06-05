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Торговля, новые проекты, АЭС: Мирзиёев и Путин обсудили ключевые направления партнерства

Торговля, новые проекты, АЭС: Мирзиёев и Путин обсудили ключевые направления партнерства

Sputnik Узбекистан

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Узбекистана и России, в ходе которой стороны обсудили укрепление стратегического партнерства, рост торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в ключевых отраслях.

2026-06-05T09:15+0500

2026-06-05T09:15+0500

2026-06-05T09:59+0500

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений, основанных на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран с удовлетворением отметили устойчивую положительную динамику торгово-экономического сотрудничества: с начала текущего года объем взаимной торговли увеличился на 20%.Продолжается реализация крупных совместных проектов в таких приоритетных отраслях, как промышленность, энергетика, металлургия, транспорт, химическая промышленность и других сферах экономики. Стороны подчеркнули важность сохранения текущей динамики товарооборота, ускорения проектов кооперации, а также продолжения активных контактов на уровне регионов.Президент России отметил также, что экономики двух стран развиваются успешно, растет товарооборот. За прошлый год он вырос более чем на 12%. По его словам, российские инвестиции в экономику Узбекистана имеют хорошую динамику, это идет на пользу обеим странам.Отдельно подчеркнута значимость развития культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что в эти дни в Мариинском театре состоялась премьера оперы Георга Фридриха Генделя "Тамерлано", а в Государственном Эрмитаже открылась выставка прикладного искусства Узбекистана.Также Мирзиёев и Путин затронули вопрос о начале строительства АЭС в Узбекистане.Президент Узбекистана подчеркнул, что Ташкент и Москва много говорили и спорили по теме АЭС, но пришли к выводу, что для Узбекистана станция необходима.Он также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".В свою очередь Владимир Путин назвал закладку будущего большого объекта — первой АЭС в Узбекистане — приятным событием.В завершение встречи лидеры обсудили график предстоящих совместных мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20260603/shavkat-mirziyoev-posetit-sankt-peterburg-s-rabochim-vizitom-58046071.html

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владимир путин, шавкат мирзиёев, сотрудничество, россия, узбекистан, санкт-петербург, пмэф