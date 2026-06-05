https://uz.sputniknews.ru/20260605/uzbekistan-rossiya-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki-58108470.html
Торговля, новые проекты, АЭС: Мирзиёев и Путин обсудили ключевые направления партнерства
Торговля, новые проекты, АЭС: Мирзиёев и Путин обсудили ключевые направления партнерства
Sputnik Узбекистан
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Узбекистана и России, в ходе которой стороны обсудили укрепление стратегического партнерства, рост торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в ключевых отраслях.
2026-06-05T09:15+0500
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владимир путин
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений, основанных на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран с удовлетворением отметили устойчивую положительную динамику торгово-экономического сотрудничества: с начала текущего года объем взаимной торговли увеличился на 20%.Продолжается реализация крупных совместных проектов в таких приоритетных отраслях, как промышленность, энергетика, металлургия, транспорт, химическая промышленность и других сферах экономики. Стороны подчеркнули важность сохранения текущей динамики товарооборота, ускорения проектов кооперации, а также продолжения активных контактов на уровне регионов.Президент России отметил также, что экономики двух стран развиваются успешно, растет товарооборот. За прошлый год он вырос более чем на 12%. По его словам, российские инвестиции в экономику Узбекистана имеют хорошую динамику, это идет на пользу обеим странам.Отдельно подчеркнута значимость развития культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что в эти дни в Мариинском театре состоялась премьера оперы Георга Фридриха Генделя "Тамерлано", а в Государственном Эрмитаже открылась выставка прикладного искусства Узбекистана.Также Мирзиёев и Путин затронули вопрос о начале строительства АЭС в Узбекистане.Президент Узбекистана подчеркнул, что Ташкент и Москва много говорили и спорили по теме АЭС, но пришли к выводу, что для Узбекистана станция необходима.Он также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".В свою очередь Владимир Путин назвал закладку будущего большого объекта — первой АЭС в Узбекистане — приятным событием.В завершение встречи лидеры обсудили график предстоящих совместных мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20260603/shavkat-mirziyoev-posetit-sankt-peterburg-s-rabochim-vizitom-58046071.html
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владимир путин, шавкат мирзиёев, сотрудничество, россия, узбекистан, санкт-петербург, пмэф
владимир путин, шавкат мирзиёев, сотрудничество, россия, узбекистан, санкт-петербург, пмэф
Торговля, новые проекты, АЭС: Мирзиёев и Путин обсудили ключевые направления партнерства
09:15 05.06.2026 (обновлено: 09:59 05.06.2026)
В Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Узбекистана и России, в ходе которой стороны обсудили укрепление стратегического партнерства, рост торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в ключевых отраслях.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-российских отношений, основанных на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры двух стран с удовлетворением отметили устойчивую положительную динамику торгово-экономического сотрудничества: с начала текущего года объем взаимной торговли увеличился на 20%.
Продолжается реализация крупных совместных проектов в таких приоритетных отраслях, как промышленность, энергетика, металлургия, транспорт, химическая промышленность и других сферах экономики.
Стороны подчеркнули важность сохранения текущей динамики товарооборота, ускорения проектов кооперации, а также продолжения активных контактов на уровне регионов.
Президент России отметил также, что экономики двух стран развиваются успешно, растет товарооборот. За прошлый год он вырос более чем на 12%. По его словам, российские инвестиции в экономику Узбекистана имеют хорошую динамику, это идет на пользу обеим странам.
Отдельно подчеркнута значимость развития культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что в эти дни в Мариинском театре состоялась премьера оперы Георга Фридриха Генделя "Тамерлано", а в Государственном Эрмитаже открылась выставка прикладного искусства Узбекистана.
Также Мирзиёев и Путин затронули вопрос о начале строительства АЭС в Узбекистане.
Президент Узбекистана подчеркнул, что Ташкент и Москва много говорили и спорили по теме АЭС, но пришли к выводу, что для Узбекистана станция необходима.
Он также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".
В свою очередь Владимир Путин назвал закладку будущего большого объекта — первой АЭС в Узбекистане — приятным событием.
"Я знаю, что вы лично над этим проектом много и долго работали, погружались в детали… Уверен, что выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант", — сказал глава РФ.
В завершение встречи лидеры обсудили график предстоящих совместных мероприятий.