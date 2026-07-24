https://uz.sputniknews.ru/20260724/tashkent-otkrylsya-muzey-istorii-uzbekistana-59256656.html

В Ташкенте после ремонта открылся музей истории Узбекистана

В Ташкенте после ремонта открылся музей истории Узбекистана

Sputnik Узбекистан

От черепа ребенка-неандертальца до подлинников документов — после двухлетней реконструкции в Ташкенте вновь открылся Музей истории Узбекистана.

2026-07-24T17:45+0500

2026-07-24T17:45+0500

2026-07-24T18:06+0500

музей

видео

государственный музей истории узбекистана

история

ташкент

культурные ценности

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Музей был закрыт на ремонт в 2024 году. За 2 года команда профессионалов-историков совместно с турецкой компанией дизайнеров вдохнули новую жизнь экспозиции, превратив площадку в современный интерактивный музей, где история рассказывается не только через экспонаты, но и с помощью света, звука и цифровых технологий.В день открытия у входа собралась большая очередь. Созерцать прошлое пришли и семьи с детьми, и школьники, и люди старшего поколения.Музей встречает мягким теплым светом, подсвечивая главное — объекты истории. На четырех этажах представлена история Узбекистана от эпохи палеолита до наших дней. Весь третий этаж посвящен древнему периоду, начиная с эпохи палеолита, каменного века, до второго Ренессанса, правления Тимуридов. А четвертый этаж начинается с эпохи трех ханств и заканчивается нашим временем — периодом Независимого Узбекистана.На стенах залов оживают масштабные мультимедийные проекции: древние города, архитектурные памятники, караванные пути и ключевые события разных эпох становятся частью пространства, оживляя перед посетителями многовековую историю Узбекистана.Одной из самых необычных частей обновленного музея стала зеркальная мультимедийная комната. Благодаря зеркальным поверхностям изображения окружают человека со всех сторон, создавая эффект полного присутствия. Здесь демонстрируются сменяющие друг друга визуальные истории, посвященные разным периодам Узбекистана.На каждой витрине есть табличка с пояснениями на трех языках. После такой экскурсии по музею хочется снова взять в руки учебник истории для путешествия во времени.Что можно посмотреть во время культурного досуга в музее — в видео корреспондента Sputnik.Об истории музея можно прочитать в нашем материале.

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музей, видео, государственный музей истории узбекистана, история, ташкент, культурные ценности, видео