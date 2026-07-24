https://uz.sputniknews.ru/20260724/uzbekistan-kazaxstan-gruzoperevozki-sredniy-koridor-59238018.html

Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузоперевозок по Среднему коридору

Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузоперевозок по Среднему коридору

Sputnik Узбекистан

Cтраны планируют расширить использование портов Актау и Құрық, развивать транспортную инфраструктуру и подготовить совместный план по наращиванию грузопотоков.

2026-07-24T12:10+0500

2026-07-24T12:10+0500

2026-07-24T12:34+0500

узбекистан

абдулла арипов

торговля

порт

казахстан

премьер-министр

грузовые авиаперевозки

международные перевозки

морские грузоперевозки

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили развитие транспортного сотрудничества и увеличение объемов грузоперевозок через порты Актау и Курык. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.В рамках работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству руководители правительств двух стран посетили Актауский международный морской торговый порт. Премьер-министры ознакомились с инфраструктурой предприятия, осмотрели портовые мощности и возможности дальнейшего расширения грузопотоков.Актауский порт является одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута и крупнейшим морским узлом Казахстана. Его мощность составляет до 12 млн тонн грузов в год.В правительстве РК отметили, что для увеличения пропускной способности портов Актау и Курык в Казахстане развивают морскую и железнодорожную инфраструктуру. Совокупная мощность двух портов достигает около 22 млн тонн в год. В 2022–2025 годах контейнерный транзит по ТМТМ через казахстанские порты вырос в 3,8 раза.Особое внимание стороны уделили расширению перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном. В 2025 году объем обработки узбекских грузов через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%. Создание благоприятных тарифных условий и развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры позволяют сокращать сроки доставки грузов.По итогам переговоров Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО "НК "Казахстан темир жолы" совместно с АО "Узбекистон темир йуллари" разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.

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узбекистан, абдулла арипов, торговля, порт, казахстан, премьер-министр, грузовые авиаперевозки, международные перевозки, морские грузоперевозки, транспортный коридор