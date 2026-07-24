https://uz.sputniknews.ru/20260724/uzbekistan-kazaxstan-gruzoperevozki-sredniy-koridor-59238018.html
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузоперевозок по Среднему коридору
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузоперевозок по Среднему коридору
Sputnik Узбекистан
Cтраны планируют расширить использование портов Актау и Құрық, развивать транспортную инфраструктуру и подготовить совместный план по наращиванию грузопотоков.
2026-07-24T12:10+0500
2026-07-24T12:10+0500
2026-07-24T12:34+0500
узбекистан
абдулла арипов
торговля
порт
казахстан
премьер-министр
грузовые авиаперевозки
международные перевозки
морские грузоперевозки
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили развитие транспортного сотрудничества и увеличение объемов грузоперевозок через порты Актау и Курык. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.В рамках работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству руководители правительств двух стран посетили Актауский международный морской торговый порт. Премьер-министры ознакомились с инфраструктурой предприятия, осмотрели портовые мощности и возможности дальнейшего расширения грузопотоков.Актауский порт является одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута и крупнейшим морским узлом Казахстана. Его мощность составляет до 12 млн тонн грузов в год.В правительстве РК отметили, что для увеличения пропускной способности портов Актау и Курык в Казахстане развивают морскую и железнодорожную инфраструктуру. Совокупная мощность двух портов достигает около 22 млн тонн в год. В 2022–2025 годах контейнерный транзит по ТМТМ через казахстанские порты вырос в 3,8 раза.Особое внимание стороны уделили расширению перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном. В 2025 году объем обработки узбекских грузов через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%. Создание благоприятных тарифных условий и развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры позволяют сокращать сроки доставки грузов.По итогам переговоров Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО "НК "Казахстан темир жолы" совместно с АО "Узбекистон темир йуллари" разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.
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узбекистан, абдулла арипов, торговля, порт, казахстан, премьер-министр, грузовые авиаперевозки, международные перевозки, морские грузоперевозки, транспортный коридор
узбекистан, абдулла арипов, торговля, порт, казахстан, премьер-министр, грузовые авиаперевозки, международные перевозки, морские грузоперевозки, транспортный коридор
Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузоперевозок по Среднему коридору
12:10 24.07.2026 (обновлено: 12:34 24.07.2026)
Для этого страны планируют расширить использование портов Актау и Курык, развивать транспортную инфраструктуру и подготовить совместный план по наращиванию грузопотоков.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили развитие транспортного сотрудничества и увеличение объемов грузоперевозок через порты Актау и Курык. Об этом сообщает
пресс-служба правительства РК.
В рамках работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству руководители правительств двух стран посетили Актауский международный морской торговый порт. Премьер-министры ознакомились с инфраструктурой предприятия, осмотрели портовые мощности и возможности дальнейшего расширения грузопотоков.
Актауский порт является одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута и крупнейшим морским узлом Казахстана. Его мощность составляет до 12 млн тонн грузов в год.
В правительстве РК отметили, что для увеличения пропускной способности портов Актау и Курык в Казахстане развивают морскую и железнодорожную инфраструктуру. Совокупная мощность двух портов достигает около 22 млн тонн в год. В 2022–2025 годах контейнерный транзит по ТМТМ через казахстанские порты вырос в 3,8 раза.
В порту Актау введена первая очередь контейнерного хаба мощностью 140 тыс. ДФЭ в год. После завершения второй очереди в 2027–2028 годах его мощность увеличится до 240 тыс. ДФЭ, что позволит расширить возможности для перевозки грузов между странами Центральной Азии, Кавказа и Европы.
Особое внимание стороны уделили расширению перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном. В 2025 году объем обработки узбекских грузов через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%. Создание благоприятных тарифных условий и развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры позволяют сокращать сроки доставки грузов.
"Мангистауская область является стратегическим приграничным регионом с высоким транзитным и логистическим потенциалом. Наша задача — обеспечить грузам стран Центральной Азии быстрый и надежный выход на рынки Кавказа, Турции и Европы. Казахстан готов расширять транзит экспортных грузов Узбекистана через порты Актау и Курык", — подчеркнул Бектенов.
По итогам переговоров Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО "НК "Казахстан темир жолы" совместно с АО "Узбекистон темир йуллари" разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.