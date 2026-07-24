https://uz.sputniknews.ru/20260724/valentina-matvienko-i-aleksandr-beglov-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-59256324.html

Валентина Матвиенко и Александр Беглов поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения

Валентина Матвиенко и Александр Беглов поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения

Sputnik Узбекистан

В ходе бесед по телефону стороны обсудили развитие межпарламентского и регионального сотрудничества, реализацию совместных проектов, а также дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

2026-07-24T18:45+0500

2026-07-24T18:45+0500

2026-07-24T18:45+0500

валентина матвиенко

санкт-петербург

совет федерации федерального собрания рф

россия

узбекистан

шавкат мирзиёев

губернатор санкт-петербурга александр беглов

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе беседы Валентина Матвиенко тепло поздравила главу Узбекистана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между парламентами двух стран, подчеркнув их значительный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития межпарламентского диалога, а также повышению роли парламентов в контроле за выполнением договоренностей, достигнутых на высшем уровне.В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения совместной работы по реализации перспективных проектов и программ в ключевых сферах, включая промышленную кооперацию, образование, культуру и другие направления двустороннего сотрудничества.Также Шавкату Мирзиёеву позвонил губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов. Он поздравил главу республики с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.В ходе состоявшейся беседы собеседники обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего практического сотрудничества регионов Узбекистана с городом Санкт-Петербургом.Отдельное внимание уделили совместным мерам, направленным на наращивание товарооборота, продвижение новых проектов кооперации, продолжение активного культурно-гуманитарного обмена на основе дорожной карты.

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валентина матвиенко, санкт-петербург, совет федерации федерального собрания рф, россия, узбекистан, шавкат мирзиёев, губернатор санкт-петербурга александр беглов