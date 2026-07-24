Валентина Матвиенко и Александр Беглов поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поговорил по телефону.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе телефонных бесед стороны обсудили развитие межпарламентского и регионального сотрудничества, реализацию совместных проектов, а также дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе беседы Валентина Матвиенко тепло поздравила главу Узбекистана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между парламентами двух стран, подчеркнув их значительный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития межпарламентского диалога, а также повышению роли парламентов в контроле за выполнением договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения совместной работы по реализации перспективных проектов и программ в ключевых сферах, включая промышленную кооперацию, образование, культуру и другие направления двустороннего сотрудничества.
Также Шавкату Мирзиёеву позвонил губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов. Он поздравил главу республики с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с губернатором города Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с губернатором города Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе состоявшейся беседы собеседники обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего практического сотрудничества регионов Узбекистана с городом Санкт-Петербургом.
Отдельное внимание уделили совместным мерам, направленным на наращивание товарооборота, продвижение новых проектов кооперации, продолжение активного культурно-гуманитарного обмена на основе дорожной карты.