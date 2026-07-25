https://uz.sputniknews.ru/20260725/prezident-nagradil-predsedatel-senata-orden-el-yurt-hurmati-59266624.html
Президент Узбекистана наградил председателя Сената Олий Мажлиса орденом "Эл-юрт хурмати"
Президент Узбекистана наградил председателя Сената Олий Мажлиса орденом "Эл-юрт хурмати"
Sputnik Узбекистан
Танзиля Нарбаева удостоена высокой государственной награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, значительный вклад в развитие парламентской деятельности, а также демократических реформ в стране.
2026-07-25T11:28+0500
2026-07-25T11:28+0500
2026-07-25T11:28+0500
орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати"
танзила нарбаева
награждение
указ
президент узбекистана
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о награждении председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой орденом "Эл-юрт хурмати".Танзиля Нарбаева удостоена высокой государственной награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, значительный вклад в развитие парламентской деятельности, а также демократических реформ в стране.В указе особо отмечены ее заслуги в укреплении правовых основ национальной государственности, обеспечении реализации приоритетных задач, направленных на повышение достоинства человека, расширение роли и статуса женщин в обществе, а также вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.Кроме того, отмечены активное участие Танзилы Нарбаевой в общественно-политической жизни страны, ее профессионализм, богатый опыт, организаторские способности и преданность интересам государства и народа.Награждение также приурочено к 70-летию со дня рождения председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
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орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати", танзила нарбаева, награждение, указ, президент узбекистана, сенат олий мажлиса узбекистана
орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати", танзила нарбаева, награждение, указ, президент узбекистана, сенат олий мажлиса узбекистана
Президент Узбекистана наградил председателя Сената Олий Мажлиса орденом "Эл-юрт хурмати"
Танзиля Нарбаева удостоена высокой государственной награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, значительный вклад в развитие парламентской деятельности, а также демократических реформ в стране.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik
. Президент Узбекистана подписал указ
о награждении председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой орденом "Эл-юрт хурмати".
Танзиля Нарбаева удостоена высокой государственной награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, значительный вклад в развитие парламентской деятельности, а также демократических реформ в стране.
В указе особо отмечены ее заслуги в укреплении правовых основ национальной государственности, обеспечении реализации приоритетных задач, направленных на повышение достоинства человека, расширение роли и статуса женщин в обществе, а также вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Кроме того, отмечены активное участие Танзилы Нарбаевой в общественно-политической жизни страны, ее профессионализм, богатый опыт, организаторские способности и преданность интересам государства и народа.
"За <...> огромный вклад в качестве самоотверженного организатора и инициативного руководителя своими богатыми знаниями и опытом, патриотическими качествами в укрепление правовых основ национальной государственности, обеспечение исполнения приоритетных задач, направленных на возвеличивание чести и достоинства человека, повышение роли и статуса женщин, образцовую деятельность на пути воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, активное участие в общественно-политической жизни страны, заслуживая достойного уважения и внимания среди народа, наградить Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нарбаеву Танзилу Камаловну орденом "Эл-юрт ҳурмати"",— говорится в указе президента.
Награждение также приурочено к 70-летию со дня рождения председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.