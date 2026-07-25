В адрес президента Узбекистана продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров
09:15 25.07.2026 (обновлено: 09:46 25.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев, накануне отметивший 69-летие, продолжает принимать поздравления от зарубежных лидеров, международных организаций и представителей общественности.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств, правительств и парламентов, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, финансовых институтов, ведущих зарубежных компаний, а также видных общественных и религиозных деятелей, направленные по случаю дня рождения главы государства.
"В своих посланиях зарубежные партнеры высоко оценивают достигнутые под руководством президента Узбекистана результаты в укреплении экономического потенциала страны, повышении качества жизни населения, а также росте авторитета государства в регионе и на международной арене", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Выражаются искренние пожелания здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а также мира и процветания многонациональному народу Узбекистана.
В частности, свои поздравления направили:
Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко,
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси,
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён,
Председатель Европейского совета Антониу Кошта,
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон,
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла,
Председатель Совета Министров Италии Джорджа Мелони,
Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар,
Президент Республики Албания Байрам Бегай,
Президент Грузии Михаил Кавелашвили,
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян,
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани,
Президент ОАЭ Шейх Мухаммад бин Заид Аль-Нахаян,
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, руководитель Администрации Президента ОАЭ Шейх Мансур бин Заид Аль-Нахаян,
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ Шейх Сейф бин Заид Аль-Нахаян,
Президент Республики Ирак Низор Омиди,
Президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова,
заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин,
первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров,
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов,
член Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки Стив Дейнс,
члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Джо Вильсон, Трент Келли, Кэрол Миллер, Билл Хайзенга и Джейсон Смит,
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев,
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев,
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу,
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан,
Заместитель Генерального секретаря ООН – Исполнительный директор Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) Диене Кейта,
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий,
председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев,
генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (АЙСЕСКО) Салим Аль-Малик,
генеральный директор Международной организации труда Жильбе Унгбо,
президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо,
председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов,
президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.