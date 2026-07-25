https://uz.sputniknews.ru/20260725/prezident-uzbekistana-prodoljayut-postupat-pozdravleniya-59262256.html

В адрес президента Узбекистана продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров

В адрес президента Узбекистана продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев, накануне отметивший 69-летие, продолжает принимать поздравления от зарубежных лидеров, международных организаций и представителей общественности.

2026-07-25T09:15+0500

2026-07-25T09:15+0500

2026-07-25T09:46+0500

поздравления

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

день рождения

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59246351_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf33927ce3792445d7fb4b6623152ac4.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств, правительств и парламентов, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, финансовых институтов, ведущих зарубежных компаний, а также видных общественных и религиозных деятелей, направленные по случаю дня рождения главы государства.Выражаются искренние пожелания здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а также мира и процветания многонациональному народу Узбекистана.В частности, свои поздравления направили:Поздравления продолжают поступать.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

поздравления, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, день рождения, политика