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https://uz.sputniknews.ru/20260726/generalnaya-assambleya-oon-podderjala-initsiativu-prezidenta-uzbekistana-59282256.html
Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу президента Узбекистана
Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу президента Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Соавторами резолюции выступили свыше 60 государств-членов ООН, представляющих все регионы мира, что свидетельствует о широкой международной поддержке инициативы РУз по укреплению роли парламентов в продвижении социальной повестки и достижении ЦУР
2026-07-26T12:00+0500
2026-07-26T12:00+0500
генеральная ассамблея оон
резолюция
парламент
президент узбекистана
инициатива
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении социального развития", инициированную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Соавторами резолюции выступили с выше 60 государств-членов ООН, представляющих все регионы мира, что свидетельствует о широкой международной поддержке инициативы республики по укреплению роли парламентов в продвижении социальной повестки и достижении Целей устойчивого развития.Резолюция подчеркивает ключевую роль парламентов в ускорении достижения ЦУР к 2030 году посредством:Особое внимание в документе уделено расширению участия женщин и молодежи в парламентской деятельности, использованию возможностей цифровой трансформации в интересах социального развития, а также развитию международного сотрудничества и поддержке развивающихся стран.Приветствуется также проведение 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и принятие Ташкентской декларации о парламентских действиях в интересах социального развития и социальной справедливости.Документ содержит призыв к государствам-членам активнее вовлекать парламенты в процессы реализации и мониторинга Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая:Кроме того, резолюция рекомендует расширять участие парламентариев в работе крупных мероприятий ООН и совершенствовать национальные статистические системы для повышения эффективности оценки прогресса в сфере социального развития.Принятие резолюции стало очередным свидетельством высокого международного авторитета инициатив президента Узбекистана и широкого признания вклада страны в продвижение многостороннего сотрудничества, социальной справедливости и устойчивого развития.Документ также подтверждает растущую роль республики в выработке глобальных решений в рамках Организации Объединенных Наций и отражает готовность международного сообщества к укреплению парламентского сотрудничества как важного инструмента достижения инклюзивного и устойчивого развития.Отмечается, что принятию резолюции предшествовала масштабная политико-дипломатическая работа Постпредства РУз при ООН. В ходе переговорного процесса провели ряд официальных консультаций, а также многочисленные двусторонние переговоры. Все это позволило согласовать сбалансированный текст, отвечающий принципам универсальности документов ООН и учитывающий интересы всех государств-членов.
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генеральная ассамблея оон, резолюция, парламент, президент узбекистана, инициатива
генеральная ассамблея оон, резолюция, парламент, президент узбекистана, инициатива

Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу президента Узбекистана

12:00 26.07.2026
© Foto : Patrick GrubanЗал Генеральной Ассамблеи ООН
Зал Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2026
© Foto : Patrick Gruban
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Соавторами резолюции выступили свыше 60 государств-членов ООН, представляющих все регионы мира, что свидетельствует о широкой международной поддержке инициативы РУз по укреплению роли парламентов в продвижении социальной повестки и достижении ЦУР.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении социального развития", инициированную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Соавторами резолюции выступили с выше 60 государств-членов ООН, представляющих все регионы мира, что свидетельствует о широкой международной поддержке инициативы республики по укреплению роли парламентов в продвижении социальной повестки и достижении Целей устойчивого развития.
Резолюция подчеркивает ключевую роль парламентов в ускорении достижения ЦУР к 2030 году посредством:
совершенствования национального законодательства;
укрепления систем социальной защиты;
сокращения бедности;
обеспечения достойной занятости;
расширения доступа к качественному образованию;
содействия социальной интеграции.
Особое внимание в документе уделено расширению участия женщин и молодежи в парламентской деятельности, использованию возможностей цифровой трансформации в интересах социального развития, а также развитию международного сотрудничества и поддержке развивающихся стран.
Приветствуется также проведение 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и принятие Ташкентской декларации о парламентских действиях в интересах социального развития и социальной справедливости.
Документ содержит призыв к государствам-членам активнее вовлекать парламенты в процессы реализации и мониторинга Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая:
подготовку добровольных национальных обзоров;
осуществление парламентского контроля за выполнением национальных обязательств;
укрепление взаимодействия с гражданским обществом.
Кроме того, резолюция рекомендует расширять участие парламентариев в работе крупных мероприятий ООН и совершенствовать национальные статистические системы для повышения эффективности оценки прогресса в сфере социального развития.
Принятие резолюции стало очередным свидетельством высокого международного авторитета инициатив президента Узбекистана и широкого признания вклада страны в продвижение многостороннего сотрудничества, социальной справедливости и устойчивого развития.
Документ также подтверждает растущую роль республики в выработке глобальных решений в рамках Организации Объединенных Наций и отражает готовность международного сообщества к укреплению парламентского сотрудничества как важного инструмента достижения инклюзивного и устойчивого развития.
Отмечается, что принятию резолюции предшествовала масштабная политико-дипломатическая работа Постпредства РУз при ООН. В ходе переговорного процесса провели ряд официальных консультаций, а также многочисленные двусторонние переговоры. Все это позволило согласовать сбалансированный текст, отвечающий принципам универсальности документов ООН и учитывающий интересы всех государств-членов.
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