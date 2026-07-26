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Путин: В ЕАЭС формируется общий рынок транспортных и логистических услуг
Путин: В ЕАЭС формируется общий рынок транспортных и логистических услуг
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Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества"
2026-07-26T17:35+0500
2026-07-26T17:35+0500
2026-07-26T17:35+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, заявил Президент России Владимир Путин.Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".Российский лидер среди успешных евразийских проектов выделил внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля.Также Владимир Путин сообщил, что технологии ИИ могут задействовать для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 24-25 июля.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, владимир путин, президент рф, форум, казахстан, транспорт, логистика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, владимир путин, президент рф, форум, казахстан, транспорт, логистика
Путин: В ЕАЭС формируется общий рынок транспортных и логистических услуг
Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Евразийском экономическом союзе формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, заявил
Президент России Владимир Путин.
Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".
“В Евразэс формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, ведется поэтапная либерализация режима взаимных перевозок, унифицируются тарифы, развивается электронный документооборот”, — сказал он.
Российский лидер среди успешных евразийских проектов выделил внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля.
Также Владимир Путин сообщил, что технологии ИИ могут задействовать для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.
“В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию Евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов”, — добавил он.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 24-25 июля.