https://uz.sputniknews.ru/20260726/putin-v-eaes-formiruetsya-obschiy-rynok-transportnyx-i-logisticheskix-uslug-59284000.html

Путин: В ЕАЭС формируется общий рынок транспортных и логистических услуг

Путин: В ЕАЭС формируется общий рынок транспортных и логистических услуг

Sputnik Узбекистан

Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества"

2026-07-26T17:35+0500

2026-07-26T17:35+0500

2026-07-26T17:35+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

владимир путин

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форум

казахстан

транспорт

логистика

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, заявил Президент России Владимир Путин.Глава РФ принял участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".Российский лидер среди успешных евразийских проектов выделил внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля.Также Владимир Путин сообщил, что технологии ИИ могут задействовать для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов в ЕАЭС.XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 24-25 июля.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, владимир путин, президент рф, форум, казахстан, транспорт, логистика