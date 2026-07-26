https://uz.sputniknews.ru/20260726/shavkat-mirziyoev-poblagodaril-za-pozdravleniya-s-dnem-rojdeniya-59281849.html

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за поздравления с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за поздравления с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Глава РУз: Все поздравления и пожелания я воспринимаю прежде всего, как проявление глубокого уважения к нашему многонациональному народу и государству, как признание растущего авторитета и престижа Нового Узбекистана в мире

2026-07-26T11:00+0500

2026-07-26T11:00+0500

2026-07-26T11:00+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

благодарность

поздравление

день рождения

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил глав государств и правительств, руководителей международных организаций, а также всех соотечественников за теплые поздравления и добрые пожелания, поступившие в связи с его 69-летием, сообщает пресс-служба руководителя страны.Лидер Узбекистана выразил безмерную сыновнюю любовь к многонациональному народу республики и убежденность в том, что благодаря мудрости и самоотверженному труду узбекистанцев страна непременно достигнет поставленных высоких целей.24 июля президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 69 лет.

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Sputnik Узбекистан

общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, благодарность, поздравление, день рождения, соотечественники