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Стало известно, когда вступят в силу соглашения ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ
Стало известно, когда вступят в силу соглашения ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ
Sputnik Узбекистан
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом
2026-07-27T09:45+0500
2026-07-27T09:45+0500
2026-07-27T09:48+0500
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зона свободной торговли
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евразийский экономический союз в ближайшее время ожидает вступления в силу соглашений о зоне свободной торговле с Индонезией и ОАЭ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Он рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом.По его словам, цель — создать лучшие конкурентные условия для наших производителей товаров и услуг на основных растущих рынках.Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с Индией, обсуждается зона свободной торговли с Пакистаном, уже есть положительное заключение совместной исследовательской группы."Фактически, мы формируем в Большой Евразии общий товарный рынок емкостью более двух с половиной миллиардов человек, а это требует нового уровня и качества транспортной связанности", — резюмировал вице-премьер РФ.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, соглашение, зона свободной торговли, индонезия, оаэ
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, соглашение, зона свободной торговли, индонезия, оаэ
Стало известно, когда вступят в силу соглашения ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ
09:45 27.07.2026 (обновлено: 09:48 27.07.2026)
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евразийский экономический союз в ближайшее время ожидает вступления в силу соглашений о зоне свободной торговле с Индонезией и ОАЭ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Он рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом.
По его словам, цель — создать лучшие конкурентные условия для наших производителей товаров и услуг на основных растущих рынках.
“В рамках этой работы вместе с Казахстаном и партнерами по ЕАЭС мы сосредотачиваемся на создании зон свободной торговли с экономиками глобального Юга и развитии транспортно-логистических возможностей для доставки наших товаров на рынки этих стран. Уже действуют соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Сербией, Ираном, 22 июля, вступило в силу временное торговое соглашение с Монголией. Совокупный рынок с этими странами составляет примерно 380 миллионов человек… В ближайшее время ожидается вступление в силу соглашений с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — сказал Оверчук.
Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с Индией, обсуждается зона свободной торговли с Пакистаном, уже есть положительное заключение совместной исследовательской группы.
"Фактически, мы формируем в Большой Евразии общий товарный рынок емкостью более двух с половиной миллиардов человек, а это требует нового уровня и качества транспортной связанности", — резюмировал вице-премьер РФ.