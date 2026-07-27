https://uz.sputniknews.ru/20260727/kogda-vstupyat-v-silu-soglasheniya-eaes-o-zst-s-indoneziey-i-oae-59290885.html

Стало известно, когда вступят в силу соглашения ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ

Стало известно, когда вступят в силу соглашения ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом

2026-07-27T09:45+0500

2026-07-27T09:45+0500

2026-07-27T09:48+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

соглашение

зона свободной торговли

индонезия

оаэ

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Евразийский экономический союз в ближайшее время ожидает вступления в силу соглашений о зоне свободной торговле с Индонезией и ОАЭ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Он рассказал о комплексной работе по обеспечению лучших конкурентных условий для торговли между севером Евразии, ЕАЭС и глобальным Югом.По его словам, цель — создать лучшие конкурентные условия для наших производителей товаров и услуг на основных растущих рынках.Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с Индией, обсуждается зона свободной торговли с Пакистаном, уже есть положительное заключение совместной исследовательской группы."Фактически, мы формируем в Большой Евразии общий товарный рынок емкостью более двух с половиной миллиардов человек, а это требует нового уровня и качества транспортной связанности", — резюмировал вице-премьер РФ.

индонезия

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, соглашение, зона свободной торговли, индонезия, оаэ