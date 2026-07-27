https://uz.sputniknews.ru/20260727/kto-stal-novym-ministrom-energetiki-uzbekistana-59303873.html
Кто стал новым министром энергетики Узбекистана
Кто стал новым министром энергетики Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана освободил от должности главу Минэнерго Журабека Мирзамахмудова
2026-07-27T14:24+0500
2026-07-27T14:24+0500
2026-07-27T16:30+0500
общество
узбекистан
отставки и назначения в узбекистане
министр
министерство энергетики узбекистана
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59310686_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_4cb355795ee9b6eee4c7eb8711d89823.png
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Новым министром энергетики Узбекистана стал Шерзод Ходжаев, соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее кандидатуру Ходжаева одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.На этом посту он сменил Журабека Мирзамахмудова, возглавлявшего ведомство в течение почти четырех лет.Указ об освобождении Мирзамахмудова от должности главы Минэнерго подписал президент РУз.“Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59310686_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_54b30c61bf05ffc66494a379f66da70e.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, узбекистан, отставки и назначения в узбекистане, министр, министерство энергетики узбекистана, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
общество, узбекистан, отставки и назначения в узбекистане, министр, министерство энергетики узбекистана, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
Кто стал новым министром энергетики Узбекистана
14:24 27.07.2026 (обновлено: 16:30 27.07.2026)
Президент Узбекистана освободил от должности главу Минэнерго республики Журабека Мирзамахмудова.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik
. Новым министром энергетики Узбекистана стал Шерзод Ходжаев, соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич назначен на должность министра энергетики Республики Узбекистан и в связи с этим освобожден от должности директора Агентства по развитию и регулированию рынка энергетики Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Ходжаева одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
На этом посту он сменил Журабека Мирзамахмудова, возглавлявшего ведомство в течение почти четырех лет.
Указ об освобождении Мирзамахмудова от должности главы Минэнерго подписал президент РУз.
“Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.