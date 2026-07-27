https://uz.sputniknews.ru/20260727/kto-stal-novym-ministrom-energetiki-uzbekistana-59303873.html

Кто стал новым министром энергетики Узбекистана

Кто стал новым министром энергетики Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана освободил от должности главу Минэнерго Журабека Мирзамахмудова

2026-07-27T14:24+0500

2026-07-27T14:24+0500

2026-07-27T16:30+0500

общество

узбекистан

отставки и назначения в узбекистане

министр

министерство энергетики узбекистана

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Новым министром энергетики Узбекистана стал Шерзод Ходжаев, соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее кандидатуру Ходжаева одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.На этом посту он сменил Журабека Мирзамахмудова, возглавлявшего ведомство в течение почти четырех лет.Указ об освобождении Мирзамахмудова от должности главы Минэнерго подписал президент РУз.“Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.

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общество, узбекистан, отставки и назначения в узбекистане, министр, министерство энергетики узбекистана, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев