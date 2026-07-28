https://uz.sputniknews.ru/20260728/akademiya-nauk-uzbekistana-i-nan-belarusi-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-oblasti-botaniki-59319385.html

Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в области ботаники

Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в области ботаники

Sputnik Узбекистан

Подписание соглашения состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений

2026-07-28T09:24+0500

2026-07-28T09:24+0500

2026-07-28T09:34+0500

подписание документов

соглашение

академия наук узбекистана

беларусь

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в ботанике, сообщает БелТА.Аналогичные соглашения белорусская сторона заключила с профильными учреждениями Кыргызстана и Армении.Подписание соглашений состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений.Конгресс объединил более сотни молодых ученых, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В фокусе внимания находилось будущее биоразнообразия.Ключевая задача конгресса — освоение инновационных методов мониторинга окружающей среды и анализа биоразнообразия. Молодые ученые обсудили механизмы экологической адаптации дикорастущих видов, вопросы обеспечения безопасности экосистем и принципы устойчивого взаимодействия человека с природной средой.По словам зампредседателя Президиума НАН Беларуси Петра Казакевича, теоретические дискуссии и интенсивная практическая работа, предусмотренные программой конгресса, дают молодым специалистам инструменты для решения глобальных задач: от восстановления популяций редких растений до разработки стратегий рационального природопользования на пространстве Содружества.

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