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Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в области ботаники
Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в области ботаники
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Подписание соглашения состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений
2026-07-28T09:24+0500
2026-07-28T09:24+0500
2026-07-28T09:34+0500
подписание документов
соглашение
академия наук узбекистана
беларусь
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в ботанике, сообщает БелТА.Аналогичные соглашения белорусская сторона заключила с профильными учреждениями Кыргызстана и Армении.Подписание соглашений состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений.Конгресс объединил более сотни молодых ученых, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В фокусе внимания находилось будущее биоразнообразия.Ключевая задача конгресса — освоение инновационных методов мониторинга окружающей среды и анализа биоразнообразия. Молодые ученые обсудили механизмы экологической адаптации дикорастущих видов, вопросы обеспечения безопасности экосистем и принципы устойчивого взаимодействия человека с природной средой.По словам зампредседателя Президиума НАН Беларуси Петра Казакевича, теоретические дискуссии и интенсивная практическая работа, предусмотренные программой конгресса, дают молодым специалистам инструменты для решения глобальных задач: от восстановления популяций редких растений до разработки стратегий рационального природопользования на пространстве Содружества.
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подписание документов, соглашение, академия наук узбекистана, беларусь
подписание документов, соглашение, академия наук узбекистана, беларусь
Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в области ботаники
09:24 28.07.2026 (обновлено: 09:34 28.07.2026)
Подписание соглашения состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Академия наук Узбекистана и НАН Беларуси договорились о сотрудничестве в ботанике, сообщает
БелТА.
Аналогичные соглашения белорусская сторона заключила с профильными учреждениями Кыргызстана и Армении.
“Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси подписал соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Институтом ботаники им. А. Л. Тахтаджяна НАН Армении, Ботаническим садом имени Э. З. Гареева НАН Кыргызстана и Институтом ботаники Академии наук Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Подписание соглашений состоялось в Минске во время пленарной сессии Международного конгресса молодых специалистов в области биологии и экологии растений.
Конгресс объединил более сотни молодых ученых, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В фокусе внимания находилось будущее биоразнообразия.
Ключевая задача конгресса — освоение инновационных методов мониторинга окружающей среды и анализа биоразнообразия. Молодые ученые обсудили механизмы экологической адаптации дикорастущих видов, вопросы обеспечения безопасности экосистем и принципы устойчивого взаимодействия человека с природной средой.
По словам зампредседателя Президиума НАН Беларуси Петра Казакевича, теоретические дискуссии и интенсивная практическая работа, предусмотренные программой конгресса, дают молодым специалистам инструменты для решения глобальных задач: от восстановления популяций редких растений до разработки стратегий рационального природопользования на пространстве Содружества.